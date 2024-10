Milan News, Ibrahimovic sicuro: lo svedese li ha messi alla porta

Il Milan avrebbe preso una posizione molto chiara: Zlatan Ibrahimovic avrebbe messo alla porta ben tre calciatori rossoneri.

Il Milan ha tutte le intenzioni di sfruttare al meglio la prossima finestra di calciomercato. Non solo in entrata, la società rossonera vuole venire a capo anche su alcune situazioni in uscita. Sono diversi i calciatori che in questa prima parte di stagione stanno deludendo le aspettative di allenatore, dirigenza e tifosi. Al momento, sono tre gli indiziati che potrebbero mettere fine in modo anticipato alla loro avventura al Milan. La dirigenza sarebbe orientata sempre più ad aprigli le porte della cessione.

In tre con la valigia in mano: Ibrahimovic ha deciso

Il Milan sarebbe pronto a lavorare anche sul fronte cessioni in vista della prossima finestra di mercato. Secondo quanto riportato dal quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport’, la società rossonera avrebbe messo tre nomi nella possibile lista di sbarco. Il club lombardo starebbe maturando l’idea di mettere fine alle esperienze in rossonero di tre calciatori in particolari, ossia, Samuel Chukwueze, Noah Okafor e Luka Jovic.

I giocatori in questione stanno deludendo e non poco in questo inizio di stagione, specialmente l’attaccante serbo. Dopo le prime prestazioni non convincenti, Luka Jovic è finito molto in basso nelle gerarchie di Paulo Fonseca, sopratutto dopo l’ottimo impatto messo in mostra da Tammy Abraham e il rientro effettivo di Alvaro Morata dall’infortunio.

Stando alle ultime notizie diffuse dalla Rosea, Luka Jovic potrebbe lasciare il Milan anche a parametro zero. È un’opzione alla quale la dirigenza starebbe pensando. L’attaccante serbo, in scadenza di contratto al termine di questa stagione, con ogni probabilità verrà ceduto a gennaio. Qualora si trovasse una squadra disposta a pagare l’intero ingaggio del calciatore, il Milan sarebbe propenso a concedere il cartellino anche in modo gratuito.

Mentre Samuel Chukwueze potrebbe dire addio per una cifra intorno ai 20 milioni di euro. Per una somma leggermente più bassa si starebbe considerando anche la cessione di Noah Okafor. Al momento, tra questi tre è proprio lo svizzero ad avere più chance di rimanere al Milan.