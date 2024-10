Milan News, Ibrahimovic vuole portarlo in rossonero: lo svedese prepara il colpo a zero

Zlatan Ibrahimovic non perde di vista l’obiettivo in attacco: lo svedese ambisce al colpo a parametro zero.

Nonostante manchi ancora un po’ all’apertura della prossima finestra di mercato, prevista per gennaio, il Milan avrebbe già buttato giù qualche idea da concretizzare per appunto la prossima campagna di riparazione. Sono molteplici i nomi finiti sul taccuino dell’amministratore delegato Giorgio Furlani. La volontà in casa Milan sarebbe quella di mettere a segno più colpi per rinforzare in modo esponenziale centrocampo e attacco. Qualcosa, molto probabilmente, verrà fatto anche per il reparto arretrato.

Il Milan sarebbe quotidianamente al lavoro sul mercato. Nel mercato di gennaio, la società rossonera proverà anche a strappare un accordo con uno degli attaccanti più chiacchierati di questo periodo, finito sulla bocca di tutti non solo per le sue qualità, ma anche perché rappresenta una ghiotta opportunità di mercato essendo un potenziale acquisto a parametro zero. Zlatan Ibrahimovic vorrebbe compiere uno sforzo significativo per cercare di portarlo all’ombra della Madonnina. Uno degli obiettivi del Milan, di fatto, è quello di convincere Jonathan David a sposare il progetto rossonero.

Ibrahimovic non molla la pista David: lo svedese studia il colpo a zero

Jonathan David sarebbe uno dei nomi più gettonati in casa Milan. Il nome dell’attaccante canadese continua a girare in modo costante nell’ambiente rossonero, strappando consensi tra tifosi e addetti ai lavori. La società rossonera lo considererebbe con il giusto tassello da andare ad inserire nel reparto d’attacco. Le sue caratteristiche, di fatto, sposano in pieno la filosofia di gioco del Diavolo.

Chi potrebbe svolgere un ruolo decisivo nella vicenda è Zlatan Ibrahimovic. Il dirigente svedese, secondo il ‘Mundo Deportivo’, sarebbe uno dei principali promotori per la corsa al centravanti del Lille. Il Milan, di fatto, sarebbe fortemente interessato all’invitante possibilità di mercato, ma non è l’unico.

L’attaccante classe 2000, in scadenza di contratto con il Lille al termine della stagione, sarebbe finito anche sotto la lente d’ingrandimento di Arsenal, Newcastle, Tottenham, Inter e Juventus. La concorrenza è agguerrita, ma il Milan sarebbe pronto a giocarsi la carta Ibrahimovic per strappare il sì del calciatore. Ricevere delle lusinghe da parte di una leggenda come Zlatan ha sempre un certo fascino e questo potrebbe spingere David ad accettare la corte del Milan.

Nella scorsa sessione di calciomercato, il Milan in attacco si è assicurato le prestazioni di Tammy Abraham ed Alvaro Morata. Il primo è arrivato in prestito secco e quindi al termine della stagione la società rossonera dovrà tornare a discutere con la Roma per un’eventuale acquisto a titolo definitivo. Mentre il centravanti spagnolo è arrivato dopo il pagamento della clausola rescissoria all’Atletico Madrid.

Il Milan starebbe facendo delle valutazioni, anche perché Morata è un classe 1992 (31 anni). Considerata la situazione in attacco, la società rossonera vorrebbe garantirsi un centravanti giovane e di grande prospettiva su cui gettare le fondamenta per il futuro. Jonathan David è il principale indiziato per le aspirazioni rossonere.