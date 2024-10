Milan News, la dirigenza ha deciso: sarà addio a fine stagione

Le prestazioni del calciatore continuano a non convincere e la dirigenza rossonera avrebbe già deciso: sarà addio a fine stagione.

In casa Milan continua la ricerca della continuità. Dopo le sofferte ma cruciali vittorie contro Udinese e Brugge, la squadra di Paulo Fonseca è chiamata a rispondere presente anche nell’insidiosa trasferta del Dall’Ara contro il Bologna. Una vittoria permetterebbe ai rossoneri di accrescere ulteriormente le proprie certezze e di non far scappare in classifica le rivali, soprattutto in vista dello scontro diretto tra Inter e Juventus che vedrà almeno una delle due squadre lasciare per strada dei punti.

Contro il Bologna, oltre agli squalificati Tijjani Reijnders e Theo Hernandez, il tecnico portoghese dovrà fare a meno anche di Tammy Abraham, uscito dopo pochi minuti dal suo ingresso in campo nel match contro l’Udinese per un problema alla spalla. L’attaccante inglese, dopo un buon inizio in rossonero, ha visto il suo rendimento calare partita dopo partita, con il clamoroso gol sbagliato contro i friulani che ne è l’emblema. La conferma in rossonero per l’ex Chelsea sembra tutt’altro che vicina, con la dirigenza del club che si starebbe già muovendo per trovare un nuovo centravanti.

Milan, Abraham sempre più lontano: quasi impossibile la conferma in rossonero

“Se Abraham resta questo non si parla nemmeno con la Roma. L’impegno è indiscutibile, ma non ha ancora segnato su azione, si è pure fatto male e non è la prima volta. La Roma ne fa una valutazione alta e lui ha uno stipendio importante. Così è difficile“. Così Marco Guidi, giornalista della Gazzetta dello Sport, sul futuro di Tammy Abraham al Milan. L’attaccante inglese ha sempre dato il massimo quando chiamato in causa da Paulo Fonseca, confermando però i suoi grandi limiti in fase realizzativa e la sua nota predisposizione agli infortuni.

Al termine della stagione e del suo prestito, a meno di una svolta epocale del rendimento, il centravanti classe 1997 dovrebbe quindi fare il suo ritorno a Roma, con il Milan che non sarebbe disposto a spendere cifre importanti per il suo cartellino. A certificare quanto appena detto ci sarebbe anche l’interesse della dirigenza rossonera per un altro attaccante, ovvero, Ange-Yoan Bonny. Il classe 2003 del Parma sarebbe il primo nome nella lista del Milan per rinforzare l’attacco e andrebbe a prendere il posto proprio di Abraham. L’inglese proverà in tutti i modi a far cambiare idea al club, ma le strade sembrano essere destinate a separarsi.