Milan News, pronta la rivoluzione a gennaio: in otto sul mercato

Le prestazioni di molti calciatori in questa prima parte di stagione non hanno convinto la dirigenza del Milan: pronta la rivoluzione già a gennaio.

Un avvio di stagione troppo brutto per essere vero. Escludendo la vittoria nel derby contro l’Inter, il Milan di Paulo Fonseca non ha mai convinto in questi primi mesi, mancando soprattutto di idee e continuità. Il tecnico portoghese è chiamato a dare risposte importanti già a partire dalla gara di sabato contro l’Udinese, con un ennesimo passo falso che potrebbe risultare fatale.

In attesa di una svolta, la dirigenza del club rossonero starebbe già valutando come muoversi nel mercato di gennaio. Nella lista per rinforzare la rosa a disposizione di Fonseca ci sarebbero i nomi di Morten Frendrup, Domenico Berardi e Patrick Dorgu, ma prima bisogna cedere: pronta la rivoluzione già a gennaio.

Milan, da Chukwueze a Thiaw: ecco chi può salutare già a gennaio

In casa Milan si parla già di rivoluzione. Le prestazioni di molti calciatori in questa prima parte di stagione non avrebbero per nulla convinto la dirigenza del club rossonero, che già a gennaio potrebbe cerare di rivoluzionare la rosa. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, sarebbero addirittura sette i calciatori he potrebbero salutare Milano già nel corso della sessione invernale di calciomercato.

Il nome maggiormente chiacchierato è sicuramente quello di Samuel Chukwueze. Acquistato dal Milan per 20 milioni di euro più 8 di bonus nell’estate del 2023, il nigeriano non ha mai convinto e potrebbe chiudere anticipatamente la sua avventura in rossonero. L’ex Villareal vanta estimatori in Europa (Everton in Premier League) e in Arabia Saudita. Per questioni di bilancio, non può essere ceduto a meno di 14 milioni di euro, ma il Diavolo, dandolo via, risparmierebbe anche uno stipendio da 4 milioni di euro netti a stagione. Non sarebbe da escludere, inoltre, l’opzione di un trasferimento in prestito, magari con opzione di riscatto, per consentirgli di trovare più spazio.

Oltre a Chukwueze, per quanto riguarda il reparto offensivo, anche Noah Okafor non sarebbe incedibile. Infatti, davanti ad un’offerta da almeno 20 milioni di euro, l’attaccante svizzero potrebbe salutare il Milan già gennaio. Da monitorare anche il futuro di Malick Thiaw, sparito dai radar dopo l’infortunio rimediato a seguito della prima giornata di campionato. Da escludere però, in caso di cessione del tedesco, un incasso come quello di cui si parlava questa estate (30/35 milioni di euro). La dirigenza rossonera proverà inoltre a trovare una sistemazione anche ad Alessandro Florenzi, Luka Jovic e Ismaël Bennacer, oltre al possibile addio di Fodé Ballo-Touré e Divock Origi, relegati in Serie C.