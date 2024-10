Milan News, scelta fatta: il giocatore saluterà a gennaio

Il Milan avrebbe preso una decisione molto netta: il giocatore dirà addio ai rossoneri nel mercato di gennaio.

Il Milan sarebbe già molto attivo in vista della prossima finestra di mercato. La società rossonera avrebbe una strategia molto chiara da mandare in porto nel mese di gennaio, con l’intento di puntellare ulteriormente la rosa a disposizione di mister Paulo Fonseca.

Le intenzioni della compagine rossonera sarebbero quelle di andare a ritoccare centrocampo e attacco, due reparti che necessitano qualche modifica per far fronte alle avversità dell’intera stagione. Per quanto riguarda il reparto offensivo, le eventuali operazioni in entrata sono legate prettamente ai movimenti in uscita. Tra quelli che potrebbero fare spazio c’è Luka Jovic, sempre più fuori dai piani del club ma sopratutto dell’allenatore.

Jovic ai saluti: il Milan ha fatto la sua scelta

Così come successo nel corso della precedente estate, il Milan è pronto a rubare la scena anche nel mercato di gennaio. La società rossonera avrebbe le idee chiare e tra queste ci sarebbe la cessione, quasi certa, di Luka Jovic. L’attaccante serbo sta deludendo tutti, dalla dirigenza ai tifosi.

Secondo quanto riportato dal quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport’, la società rossonera avrebbe preso la sua decisone sul futuro di Luka Jovic. Nonostante il recente rinnovo, il Milan sarebbe disposto a cedere il bomber ex Fiorentina anche a titolo gratuito, qualora il club interessato decidesse di farsi carico del cospicuo ingaggio.

Il centravanti ex Real Madrid è diventato da un po’ di tempo la terza scelta in attacco per Paulo Fonseca. L’allenatore portoghese ritiene Alvaro Morata e Tammy Abraham più validi del serbo, sia tatticamente che tecnicamente. Dopo le chance sciupate in avvio, Luka Jovic si vede sempre più relegato in panchina. D’altronde un chiaro segnale al calciatore classe 1997 è stato lanciato già mesi fa in occasione della lista Champions, da cui Fonseca lo ha escluso.

Lo spazio per Luka Jovic diminuisce sempre più, così come le percentuali di vederlo con la maglia rossonera fino al termine di questa stagione. L’attaccante serbo, che sin qui ha giocato appena 78 minuti in campionato, potrebbe decidere di assecondare le intenzioni del club, lasciando Milano nel mese di gennaio.

Nella precedente sessione di mercato, Luka Jovic ha declinato diverse offerte perché convinto di poter farsi largo nelle gerarchie di Paulo Fonseca. Sicurezze che l’attaccante serbo sta perdendo con il passare del tempo, facendo maturare in sé la concreta opzione di poter dire addio al Milan a gennaio per trovare spazio altrove.

Il futuro di Jovic potrebbe essere comunque legato al campionato di Serie A. La Juventus è in cerca di una valida alternativa a Dusan Vlahovic e starebbe seriamente considerando l’idea di accogliere il serbo nella scuderia di Thiago Motta. I rapporti tra le due società sono ottimi. D’altronde, la scorsa estate Milan e Juventus hanno chiuso l’operazione per Kalulu, difensore ritrovatosi sia fisicamente che tatticamente da quando è approdato in bianconero. Chissà se la cura Thiago Motta possa portare gli stessi frutti a Luka Jovic, qualora il serbo decidesse di sposare il progetto della Vecchia Signora.