Milan News, stretta di mano vicina: il top player rossonero è pronto al rinnovo

Il rinnovo del big rossonero sembra essere ormai solo una questione di tempo: il Milan si prepara a blindarlo.

Il Milan ha preso una decisione molto chiara, che è quella di mettere sottochiave tutti i suoi pezzi più pregiati. La squadra rossonera ha tutte le intenzioni di garantirsi una base solida anche per il futuro, tenendosi stretta i big della rosa. Per questo motivo, la dirigenza sta lavorando sul fronte rinnovi, in particolar modo su quelli di Mike Maignan e Theo Hernandez. Proprio sul portiere francese sono arrivati degli aggiornamenti graditissimi ai tifosi rossoneri. Il rinnovo dell’ex Lille, infatti, sarebbe diventato solo una questione di tempo.

Il rinnovo di Maignan è imminente: firma ad un passo

Il futuro di Mike Maignan sarà a tinte rossonere, almeno questo è quanto affermato dal quotidiano ‘Tuttosport’. I dialoghi tra la società rossonera e l’entourage dell’estremo difensore starebbero andando a gonfie vele, tanto dal portare le negoziazioni in stato avanzato.

Il portiere classe 1995 sarebbe sempre più deciso nel prolungare il proprio contratto con il Milan, continuando ad essere uno dei leader indiscussi del gruppo rossonero. D’altronde, il francese non ha mai perso occasione per manifestare il suo enorme affetto per l’ambiente. Maignan, attualmente in scadenza di contratto nel 2026, percepisce un ingaggio da 2,8 milioni di euro.

Con il nuovo accordo, che pare essere ormai imminente, Mike Maignan vedrà il suo stipendio arrivare ai livelli di Rafael Leao, tuttora il calciatore più pagato della rosa. Le parti, di fatto, avrebbero raggiunto una base di intesa su un prolungamento di contratto da 6 milioni di euro, bonus inclusi.

La firma sarebbe attesa per le prossime settimane. Mike Maignan dovrebbe legarsi ancor più ai colori rossoneri sottoscrivendo un contratto fino al 2028. Una volta archiviata la pratica Maignan, il Milan proverà ad intensificare le manovre di intesa per un altro big, Theo Hernandez.