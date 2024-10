News Milan, Tapiro d’oro per Morata: le sue parole divertono tutti

Pare concludersi la vicenda che ha visto protagonisti Morata e il sindaco di Corbetta Ballarini, nel frattempo l’attaccante riceve il Tapiro d’oro.

In casa Milan cresce l’attesa in vista della partita di domenica sera, valida per la settima giornata di Serie A. I rossoneri affronteranno la Fiorentina allo stadio “Franchi” per cercare di restare attaccati alla vetta della classifica. Al momento il Diavolo ha collezionato 11 punti in 6 giornate e occupa il terzo posto provvisorio. Una vittoria sarebbe importante per riportare serenità all’interno dell’ambiente dopo la sconfitta di martedì in Champions League. Allo stesso tempo gli uomini di Fonseca vogliono dare continuità alle ultime tre vittorie consecutive arrivate in campionato.

La sfida ai Viola non sarà di certo semplice, ma se il Milan scenderà in campo con la stessa determinazione vista nelle ultime uscite avrà buone chance di tornare a casa con i tre punti. Per i giocatori sarà importante restare concentrati e non dare peso alle vicende extra-campo. Una in particolare ha tenuto banco nella giornata di ieri e ha visto coinvolto Alvaro Morata in un vero e proprio diverbio social con il sindaco di Corbetta Marco Ballarini. Ora lo screzio tra i due sembra rientrato e l’attaccante spagnolo, premiato con il Tapiro d’Oro da Striscia la Notizia, sdrammatizza sull’accaduto.

Morata-Corbetta, lo spagnolo scherza: “Il sindaco dovrà essere milanista”

Il diverbio social nato nella giornata di ieri tra Alvaro Morata e il sindaco Marco Ballarini sembra essersi ormai concluso. Dopo l’accaduto, come riporta Calciomercato.com, il numero 7 rossonero è stato “premiato” da Striscia la Notizia con il Tapiro d’oro. La consegna del “premio” da parte di Valerio Staffelli all’attaccante sarà visibile questa sera alle 20:35 su Canale 5. Morata inoltre, per distendere i toni, ha sfruttato l’occasione per scherzare sull’accaduto: “Nel prossimo posto in cui andrò a vivere, nel contratto deve esserci scritto che il sindaco è milanista“.

Il capitano della nazionale spagnola campione a euro 2024, ha poi ironizzato sulla fede nerazzurra del sindaco di Corbetta: “Gli manderemo una maglia del Milan, vediamo se andrà verso il lato giusto della città“. Dalle parole di Morata si evince che ormai la situazione è rientrata, anche se il calciatore ha dichiarato che probabilmente cambierà casa come già annunciato ieri.

Il “caso Corbetta” sembra dunque essersi risolto con il chiarimento tra i due “contendenti”. Morata scherza sull’accaduto e il sindaco Ballarini ha già proposto allo spagnolo di “fare pace davanti a una sangria“. La partita con la Fiorentina è alle porte e lo spagnolo dovrà continuare a essere in copertina, come di fatto accaduto in questi giorni.