Milan News, un Campione del Mondo per rinforzare la difesa: Moncada prepara l’assalto

La dirigenza rossonera studia le possibili mosse da attuare sul mercato a gennaio: nel mirino un calciatore della Serie A per rinforzare la difesa.

Le tante assenze non aiutano Paulo Fonseca e contro il Napoli arriva la prima sconfitta casalinga della stagione in Serie A. Una partita che ha visto i rossoneri andare subito sotto, con l’errore al quinto minuto di Pavlovic che ha consentito a Lukaku di portare subito in vantaggio la squadra di Antonio Conte. A pochi minuti dal termine della prima frazione, nel momento migliore del Milan, la rete di Kvaratskhelia ha spezzato le gambe della squadra rossonera. Il gol ad inizio ripresa annullato a Morata uno degli ultimi squilli, con la squadra rossonera che vede allontanarsi il primo posto di ben undici lunghezze.

Nonostante l’attenuante delle assenze, il problema più grande per la squadra di Fonseca è sicuramente la fase difensiva. Aldilà degli interpreti, il Milan continua a non riuscire a trovare una quadra, commettendo spesso errori grossolani e decisivi. L’arrivo di Pavlovic in estate non sembra aver apportato miglioramenti al reparto e la dirigenza rossonera sarebbe al lavoro per rinforzare la difesa già a gennaio. Un nome nella lista del club rossonero è quello di un vecchio obiettivo estivo, finito a parametro zero alla Roma: Mats Hummels, finalista di Champions la scorsa stagione con il Borussia Dortmund ed ai margini nella Capitale.

Mercato Milan, si monitora la situazione Hummels: può arrivare già a gennaio

Arrivato nella Capitale poche settimane fa, Mats Hummels potrebbe già mettere fine alla sua avventura in giallorosso. Reduce da una finale di Champions League con la maglia del Borussia Dortmund, il difensore tedesco mai avrebbe immaginato di ritrovarsi ai margini della rosa, con la situazione molto delicata in casa Roma degli ultimi mesi che non ha di certo aiutato. Hummels, dopo quasi due mesi di soli allenamenti, ha fatto il suo esordio in giallorosso in occasione della pesantissima sconfitta contro la Fiorentina-Roma, mettendo a referto anche l’autogol del definitivo 5 a 1 a pochi minuti dal suo ingresso in campo.

Situazione che potrebbe essere un assist perfetto per il Milan, alla ricerca di un nuovo difensore per provare a migliorare un reparto fin qui in difficoltà. Infatti, secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, il centrale tedesco potrebbe lasciare la Roma già a gennaio, con il Milan che potrebbe fare un tentativo. La società rossonera si era interessata all’ex Borussia Dortmund già in estate, decidendo però di non affondare puntando su un profilo più futuribilie come quello di Pavlovic.