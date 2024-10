Milan, non solo Morata: altro colpo dall’Atletico in attacco

Il Milan vuole mettere a segno un vero e proprio colpaccio in attacco: i tifosi rossoneri possono sognare.

Le ultime due vittorie contro Udinese e Club Brugge, pur arrivate senza convincere troppo, hanno senz’altro dato ossigeno al Milan e hanno contribuito a rendere un po’ più solida la panchina di Paulo Fonseca. L’allenatore portoghese sta provando a tirare fuori il meglio dalla sua squadra in attesa che a gennaio possa arrivare qualche rinforzo di spessore. L’ex tecnico della Roma gradirebbe soprattutto qualche alternativa in attacco: finora dalle punte rossonere – ovvero Morata, Leao, Abraham e Jovic – sono arrivati solo 4 gol, che diventano 6 se si aggiungono anche quelli di Okafor e Chukwueze.

Troppo poco per le ambizioni del Diavolo: non a caso la dirigenza rossonera è già al lavoro per non lasciarsi scappare qualche ghiotta occasione nel mercato di gennaio. Tuttavia Ibrahimovic e Moncada sono molto attenti anche a ciò che potrebbe succedere la prossima estate: l’ultima voce proveniente dalla Spagna sembra poter interessare molto il Milan.

Griezmann lascerà l’Atletico Madrid a fine stagione

Stando a quanto riportato dal sito TodoFichajes, infatti, Antoine Griezmann avrebbe provveduto a informare l’Atletico Madrid della sua intenzione di lasciare i Colchoneros alla fine della stagione. L’attaccante francese ha un contratto fino a giugno 2026 ma pare non voglia più rispettarlo: questa sarà quindi il suo ultimo anno con l’Atletico, con cui ha finora collezionato 185 gol in 402 presenze.

La decisione di Griezmann scatena ovviamente l’interesse di mezza Europa. Sempre TodoFichajes rivela che Griezmann vorrebbe concludere la sua carriera in MLS (in prima fila c’è il Los Angeles FC dove gioca il suo grande amico Carlos Vela), ma di fronte a una proposta allettante ‘Le Petit Diable’ potrebbe essere tentato a rimanere nel Vecchio Continente.

Griezmann, in rossonero ritroverebbe Alvaro Morata (e non solo)

Il Milan è senza dubbio una delle squadre che potrebbe tentare l’assalto a Griezmann. Non è un segreto che l’ex Barcellona è da tempo un pallino dei rossoneri, che anche la scorsa estate hanno chiesto informazioni sul bomber transalpino per capire la fattibilità del colpo. L’idea Milan potrebbe stuzzicare parecchio Griezmann, che potrebbe così riformare in rossonero la coppia d’attacco con Alvaro Morata già vista all’opera con l’Atletico Madrid.

In più a Milanello ritroverebbe tre vecchi compagni di Nazionale (lo scorso 30 settembre ha annunciato l’addio alla Francia, ndr), ovvero Maignan, Theo Hernandez e Fofana. La trattativa è avviata: i tifosi milanisti incrociano le dita.