Milan, novità sul futuro di Fonseca: posizione chiara del club

Nuovi dubbi avvolgono Paulo Fonseca dopo la sconfitta di Firenze. La posizione del club rossonero sul futuro del tecnico è molto chiara.

Il k.o. di Firenze non è ancora stato digerito totalmente in casa Milan, specialmente dai tifosi. L’1-0 subito dal Bayer Leverkusen, maturato a seguito di una prova comunque da non buttare per i rossoneri, non ha destato tanto risentimento quanto quello scaturito dopo il 2-1 dell'”Artemio Franchi”. L’impressione del popolo milanista è stata quella di rivedere alcuni sprazzi del Diavolo pre-derby. Una squadra confusionaria, talvolta ribelle nei confronti del timoniere Fonseca.

Questi atteggiamenti non saranno più digeriti dalla piazza, che vuole un cambio di marcia definitivo dopo una partenza troppo altalenante. Le prime risposte arriveranno già sabato, nel tardo pomeriggio, quando a “San Siro” arriverà l’ottima Udinese di Runjaic. Un test subito probante per Leao e soci, chiamati a tornare alla vittoria per risalire la china.

Alcune parti della tifoseria continuano però a non sostenere in pieno il cammino di Paulo Fonseca, ritenuto un allenatore non totalmente da Milan, malgrado la capacità di rialzarsi clamorosamente nel derby dopo un periodo buio. Il portoghese rimane in discussione nella Milano rossonera, ma i vertici societari non sembrano essere della stessa idea.

Milan, posizione netta su Fonseca: il club non ha dubbi

Malgrado la doppia sconfitta recente, l’ex allenatore di Roma e Lille rimane ben saldo alla panchina rossonera. Al momento infatti non c’è alcuna probabilità che Fonseca venga allontanato da Milanello. I vertici di via Aldo Rossi sono convinti che Paulo sia l’uomo giusto per il presente e per il futuro e non hanno alcuna intenzione di pensare ad un possibile sostituto. Ciò che serve all’allenatore ora è solamente un po’ di tempo per ingranare.

Sebbene la partenza sia la peggiore dall’annata 19-20, con undici punti guadagnati contro i nove del Milan di Giampaolo, Fonseca può lavorare tranquillamente per cercare quella continuità di risultati che potrebbe convincere definitivamente anche la tifoseria, in attesa di risposte concrete. Il tour de force da qui alla metà di novembre sarà una prova del nove per il tecnico, che in questo avvio è stato talvolta “tradito” da errori compiuti da alcuni leader dello spogliatoio.

L’imperativo che deve passare è remare tutti dalla stessa parte. La missione del portoghese, confermato da Cardinale e dai suoi uomini, è compattare il gruppo attorno a lui per lavorare non solo sulle trame di gioco, ma anche sulla concentrazione. Da sabato servono punti per scalare le classifiche di Serie A e Champions League.