Milan, pericolo scampato. L’annuncio: “Non esiste!”

C’è almeno una buona notizia per i tifosi del Milan oggi: l’annuncio del dirigente è una manna, sospiro di sollievo

Per il Milan è stata una giornata piena di polemiche a causa della decisione della Lega Serie A di rinviare il match di domani contro il Bologna.

Dopo meno di 24 ore di tira e molla, con tre decisioni cambiare nel giro di poche ore, alla fine si è scelto per non giocare. A nulla è servito il tentativo della Lega e anche del Milan per trovare una soluzione al problema ed evitare il rinvio.

L’idea di stamattina era quella di disputare il match in campo neutro, ad Empoli o a Como, e dopo le prime sensazioni positive è arrivato il no del Bologna, che vuole salvaguardare l’incasso della partita – la cui metà è da devolvere in beneficenza per gli alluvionati.

Alla rabbia dei tifosi si è aggiunto anche Zlatan Ibrahimovic, che subito dopo la notizia del rinvio ha pubblicato sui social un post ironico.

L’unica buona notizia di giornata arriva da un ex dirigente: Adriano Galliani, arrivato in Lega per la classica assemblea, ha parlato dell’indiscrezione di Daniel Maldini nel mirino dell’Inter.

Daniel Maldini all’Inter, la risposta di Galliani

Nelle scorse settimane infatti si è detto e scritto di un forte interesse da parte dei nerazzurri per il figlio di Paolo. Una notizia che ha creato non poche polemiche per il giocatore che è e, soprattutto, il cognome che porta.

Su di lui c’è stato un chiaro ed evidente errore di valutazione, sia tecnico che economico, dei dirigenti rossoneri.

Oggi Daniel sarebbe tornato molto utile al Milan, e invece è stato ceduto a costo zero (con 50% di futura rivendita, in stile Brescianini): una formula che convince davvero poco.

La sua crescita, con tanto di convocazione e debutto in Nazionale maggiore, è sotto gli occhi di tutti, e anche dell’Inter, che lo avrebbe seguito dal vivo in una delle ultime partite.

In merito a questa indiscrezioni, però, Galliani ci ha tenuto a ribadire: “Mai parlato con Marotta, non c’è alcuna richiesta. Non esiste. E poi io sono milanista, lasciatemi stare“, le dichiarazioni del dirigente ai giornalisti presenti.

Insomma, per adesso si può parlare di pericolo scampato. Sarebbe insopportabile davvero vedere Daniel Maldini con la maglia dell’Inter.

A quanto pare, tra l’altro, il Milan ha comunque mantenuto un diritto di prelazione: in caso di offerta, i rossoneri possono pareggiarla e riportarlo a casa sua.

Vedremo cosa succederà nelle prossime sessioni di mercato. Una cosa è certa: Daniel è in continua crescita ed è inevitabile che qualcuno si interessi a lui, in Italia e non solo.