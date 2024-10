Milan, piazza pulita a gennaio: undici cessioni!

Il Milan progetta una autentica rivoluzione sul mercato a gennaio: possibili addirittura undici cessioni tra i rossoneri

E’ presto magari per parlare di fallimento, dato che siamo appena all’inizio della stagione e il tempo per invertire la rotta ci sarebbe. Ma di certo, il progetto del Milan è fortemente in discussione e lo è dall’avvio del campionato, con risultati che non hanno convinto appieno, se si eccettua la vittoria nel derby e un altro paio di buone prestazioni.

Una messa in discussione che non riguarda soltanto l’allenatore Fonseca, il quale nonostante stia cercando di prodigarsi per far funzionare le cose sta raccogliendo critiche a non finire e almeno in parte a ragion veduta. Ad ogni modo, il Milan ha confermato la fiducia al tecnico e prenderà in considerazione l’esonero soltanto davanti a eventuali veri e propri tracolli.

Assai diverso il discorso legato alla campagna acquisti e alla composizione della rosa, che suscitano ancora più perplessità. Degli errori sono stati certamente commessi, in termini di colpi in entrata che sarebbero serviti e non sono arrivati e nella gestione dei giocatori in esubero. Ecco perché ad oggi il Milan potrebbe mettere sul mercato praticamente mezza squadra in inverno.

Milan, tanti addii: a rischio anche big come Bennacer e Tomori e non solo

Ci sono non soltanto gli esuberi e i giocatori palesemente fuori dal progetto, ma anche nomi più importanti, che potrebbero essere sacrificati per fare spazio in squadra e per monetizzare adeguatamente dalla loro partenza. Ismael Bennacer è tra questi, di sicuro.

L’algerino a fine mercato era stato trattenuto, per poi infortunarsi. A questo punto, nel mercato invernale, di fronte alla giusta proposta la partenza sarà inevitabile. Occhio anche a cosa potrebbe accadere se arrivassero offerte importanti per giocatori come Tomori, Thiaw, Chukwueze, Musah, non più così inamovibili e in qualche caso finiti ai margini.

L’elenco si completa, naturalmente, con i giocatori che Fonseca letteralmente non ‘vede’. Dai fuori rosa Ballo-Tourè e Origi, fino a Jovic e Terracciano. Discorso più particolare per altri due elementi: Calabria, lontano dal rinnovo, e Abraham, che vuole guadagnarsi la conferma ma se non riuscisse a esprimersi ad alti livelli potrebbe addirittura partire prima del tempo.

Milan, tra cessioni e acquisti: i rinforzi che attende Fonseca

Per tanti motivi, è naturalmente difficile immaginare che siano davvero così tante le cessioni che il Milan metterà in essere tutte insieme. Ma qualche addio ci sarà per forza di cose e Fonseca, a quel punto, avrà diritto ad altri rinforzi.

A prescindere dalle eventuali figure di complemento, il Milan potrebbe mettere nel mirino un difensore, un centrocampista e un attaccante. Molto dipenderà soprattutto dagli incassi e dalla relativa possibilità di investire.