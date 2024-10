Milan, pioggia di critiche per il top rossonero: la stampa ci va giù pesante!

Il Milan perde a San Siro contro il Napoli di Antonio Conte e la stampa ci va giù pesante: pioggia di critiche per il big rossonero.

Una serata che poteva far tronare grande il Milan ma che lo ha visto nuovamente sprofondare nelle tenebre. La squadra di Paulo Fonseca sbatte contro il Napoli di Antonio Conte, mettendo a referto la prima sconfitta casalinga in campionato di questa stagione, la terza complessiva. Una serata iniziata nel peggiore dei modi, con il forfait di Pulisic a poche ore dal fischio d’inizio che si è andato ad aggiungere alle pesantissime assenze di Theo Hernandez, Reijnders e Gabbia. Il gol dopo cinque minuti siglato da Lukaku è il preludio di una serata da dimenticare ed il gol allo scadere della prima frazione di Kvaratskhelia spegne definitivamente un Milan già poco acceso.

A deludere nuovamente è la fase difensiva della squadra rossonera. Sul gol di Lukaku belga è Pavlovic a commettere l’errore, che nel duello con l’attaccante belga viene colto impreparato concedendogli troppo spazio. Con il gol subito da Kvaratskhelia sono undici le reti incassate in queste prime nove gare di campionato, troppe per una squadra che ha come obiettivo lo Scudetto. A contribuire alle difficoltà difensive del Milan ci sta sicuramente pensando anche una delle certezze rossonere: Mike Maignan. Anche ieri, infatti, è stata una serata da incubo per il portiere francese, etichettato addirittura come peggiore in campo dalla stampa.

Milan-Napoli, serata da incubo per Maignan: per la Gazzetta è il peggiore in campo

Non è stata una serata positiva per Mike Maignan. Nel match di ieri sera contro il Napoli, infatti, il portiere del Milan ha commesso due leggerezze in occasione delle due reti realizzate dal Napoli. Prima un errore nel passaggio da cui è nato il gol di Lukaku e poi sul raddoppio di Kvaratskhelia è apparso un po’ in ritardo. Duro il commento della Gazzetta dello Sport sul portiere francese, eletto peggiore in campo della gara: “IL PEGGIORE. Respinge con difficoltà un tirocross di Di Lorenzo. Sulla rasoiata del 2-0 di Kvara però è in ritardo e sbaglia il passaggio da cui nasce l’1-0“.

Anche il Corriere dello Sport ci va giù pesante, ritenendolo colpevole in entrambi le reti realizzate dal Napoli: “Eccesso di confidenza con i piedi, dall’appoggio errato ai compagni parte l’azione del vantaggio dei partenopei. Kvara lo fulmina e non è impeccabile. Sfiora il pasticcio sul tiro-cross di Di Lorenzo“.

Anche Tuttosport non fa passare inosservato l’errore sul gol di Kvaratskhelia, accusando Maignan di poca reattività: “Sul secondo gol non pare un mostro di reattività. Sorpreso fuori posizione pure da Di Lorenzo“. Il bilancio in termini di voti è disastroso, con nessun quotidiano che ha giudicato sufficiente la prova del francese.