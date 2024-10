Milan, pressing per il colpo in Serie A: affare da 20 milioni

Il Milan programma il futuro sul calciomercato e potrebbe mettere presto a segno un colpo decisamente importante: la valutazione è di 20 milioni

La ripresa del campionato, e quindi anche delle competizioni europee, dopo la pausa per le Nazionali sarà decisiva per capire i programmi del Milan in questa stagione. Non sarà facile sistemare la rotta e trovare la continuità attesa da tifosi e addetti ai lavori, soprattutto dopo qualche passo falso di troppo.

Paulo Fonseca potrebbe portare a termine qualche aggiustamento tattico e tentare di riequilibrare la squadra, pur tenendo conto che la sua panchina non è poi così al sicuro e non può bastare la sola vittoria nel derby contro l’Inter per appagare gli obiettivi rossoneri. Intanto, qualcosa si muove anche in ottica calciomercato.

Calciomercato Milan, la dirigenza va a caccia di un centrocampista

Se l’attacco, in determinati frangenti, è stato spesso il reparto in cui il Milan ha investito di più, nel prossimo futuro potrebbe essere il centrocampo ad avere bisogno di nuovi innesti.

La scorsa estate è stata dominata dalla telenovela Fofana, terminata con la fumata bianca e l’arrivo del francese a Milano, ma anche senza un altro colpo che Fonseca avrebbe voluto. Si era parlato a lungo di Koné, poi finito alla Roma, e già a gennaio Moncada e Furlani potrebbero porre rimedio con l’acquisto di un altro profilo di buon livello.

Gli occhi della società per gennaio, però, non sono puntati all’estero, ma soprattutto in Serie A, dove un calciatore sembra aver scalato le gerarchie nelle mire dei rossoneri.

Il Milan non molla Frendrup: costa 20 milioni

Secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, il nome giusto potrebbe essere quello di Morten Frendrup. Il centrocampista del Genoa ha mostrato grande capacità di adattamento in Serie A: ha grande facilità di corsa, piedi buoni e capacità di inserimento.

Insomma, è un profilo completo che ha scatenato gli interessi del Milan, con diversi osservatori che lo seguono costantemente. Il club meneghino sta trovando continuità nella coppia formata da Reijnders e Fofana, ma in una stagione lunga e piena di impegni, un colpo potrebbe essere chiuso già a gennaio – Bennacer, invece, potrebbe partire.

La valutazione di Frendrup, in ogni caso, è abbastanza alta e si aggira sui 20 milioni di euro, ma un accordo con il Genoa potrebbe arrivare grazie a un prestito con obbligo di riscatto.