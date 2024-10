Milan, Reijnders ambizioso: fissa il suo obiettivo principale

Il giocatore olandese, intervistato ai canali ufficiali della Lega Serie A ha espresso le sue idee sul suo club, fissando poi l’obiettivo.

Il centrocampista olandese è stato sicuramente un acquisto importante per il Milan. Dal suo arrivo la qualità del centrocampo si è certamente alzata e in questi mesi la sua crescita è stata esponenziale. Tijjani Reijnders ha voglia di prendersi il Milan, di vincere con questi colori e migliorare.

Al canale Youtube ufficiale della Lega Serie A il centrocampista è stato intervistato ed ha risposto ad alcune domande. Ha ripercorso i suoi inizi calcistici, i suoi idoli parlando poi del suo attuale club, del suo nuovo allenatore e di ciò che vorrebbe vincere con il Milan. Di seguito le sue parole.

Un giocatore importante, sempre presente e totale. Reijnders al Milan sta crescendo e queste sono le sue parole da quando è atterrato a Milano:

Non è stato difficile lasciare l’Olanda per l’Italia. Il Milan è stato fantastico con me per farmi trovare subito in sintonia con l’ambiente e i nuovi compagni. Dall’Olanda a Milano c’è un’ora e mezza di volo, i miei amici e la mia famiglia vengono a trovarmi spesso.