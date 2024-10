Milan, Reijnders carica l’ambiente: fissato l’obiettivo stagionale!

Il centrocampista olandese ha parlato ai microfoni di Sky Sport, caricando l’ambiente rossonero in vista dei prossimi impegni.

Tra poche ore si saluterà definitivamente la sosta nazionali e si tornerà a parlare di Serie A e Champions League, con il Milan che tornerà in campo prima sabato pomeriggio alle ore 18:00 a San Siro contro l’Udinese mentre martedì sera affronterà il Club Blugge per la terza giornata di Champions League. I rossoneri, attualmente sesti nella classifica di Serie A, hanno il dovere di tornare in campo e ritrovare la vittoria, dopo la sconfitta subita a Firenze prima della pausa.

Fonseca sta ritrovando tutto il gruppo in queste ore, con i nazionali che stanno rientrando dai rispettivi ritiri e si stanno unendo al gruppo, in vista della sfida contro i friulani. Il tecnico portoghese ha bisogno di tutti gli uomini della rosa, considerato il tour de force a cui va incontro la squadra rossonera: dopo l’impegno in Champions, infatti, ci sarà il doppio impegno in campionato contro Bologna e Napoli. E poi la trasferta di Monza, prima della delicata trasferta contro il Real Madrid.

Milan, Reijnders è sicuro: il messaggio alla squadra

Proprio perchè il Milan deve ritrovare una propria entità, a partire dagli uomini più importanti della rosa, anche Tijjani Reijnders carica l’ambiente rossonero. A margine di un evento commerciale promosso da BMW all’aeroporto di Malpensa, il centrocampista olandese è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, lanciando un chiaro messaggio ai suoi compagni:

La cosa importante è restare uniti come gruppo ed essere compatti. Abbiamo le qualità per cambiare il destino di questa stagione. Vogliamo vincere, è questo l’obiettivo e sappiamo che le prossime partite sono molto importanti.

L’olandese ha poi fissato un obiettivo chiaro, ovvero la conquista dello Scudetto, ammettendo che il Milan ha tutte le carte in regola per raggiungerlo:

Possiamo lottare per lo scudetto: all’inizio ci sono stati dei cambiamenti tattici e dovevamo apprendere le nuove idee dell’allenatore. Stiamo migliorando gara dopo gara, la cosa importante è capire come l’allenatore vuole giocare e lo stiamo facendo pian piano.

Infine un messaggio d’amore verso la città di Milano e i tifosi:

La vita qui è bellissima. Mia moglie adora vivere a Milano ed è fantasatico anche perché il mio primo figlio è nato qui. Per me è una città molto speciale.

Nonostante qualche momento buio, Reijnders rimane comunque un punto fermo della formazione rossonera, in un centrocampo che aveva bisogno della sua qualità.