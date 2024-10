Milan, rimpianto Kalulu? La Juve è pronta a questo: la notizia

Il difensore francese sta facendo benissimo con Thiago Motta. Intanto il Milan lo rimpiange e la Juve è pronta a questo.

Pierre Kalulu è stato un giocatore importantissimo sin dagli inizi, da quando Pioli ha iniziato la sua esperienza come tecnico al Milan e nel tempo assieme a Tomori, come coppia difensiva, hanno fatto benissimo ed hanno contribuito alla vittoria dello Scudetto rossonero del 2021/22. Sono stati quattro anni ottimi anche se gli ultimi due anni però non sono stati positivissimi per il difensore francese, qualche infortunio di troppo lo ha tenuto fuori dal campo e anche qualche prestazione sotto tono, poi il ritorno di Gabbia e l’arrivo ora di Pavlovic hanno cambiato le carte in tavola.

Ora Kalulu è alla Juventus dove sta facendo più che bene. Si è calato immediatamente nell’ambiente bianconero e chissà che a Milanello non si stiano mangiando le mani perché un giocatore come lui sarebbe stato certamente ancora decisivo nel Milan di oggi. Come anche detto da Fonseca però la volontà del giocatore è stata decisiva e ora la Juve si gode un ottimo giocatore che si è ritrovato. Come riporta la Gazzetta dello Sport oggi il club torinese è anche pronto a tenerlo ancora; la notizia.

Kalulu ancora bianconero? La Juve ci pensa

Il Milan ha perso sicuramente una pedina importante e Pierre Kalulu ora vanta già otto presenze in bianconero ed ha contribuito tantissimo all’ottima difesa del club con un solo gol incassato in Serie A fino ad ora. La Juventus se lo coccola perchè il suo talento, ad ora, l’hanno pagato solamente 3 milioni di euro per il prestito con diritto di riscatto dal Milan: una cifra irrisoria.

Grazie alle ottime prestazioni fornite dal giocatore però la Juventus potrebbe essere convinta a tenerlo ancora. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport oggi difatti la Juventus ha il diritto di riscatto fissato a 14 milioni di euro più 3 di bonus e il club potrebbe esercitarlo per avere ancora con sé il difensore francese nelle prossime stagioni.

Dunque potrebbe ancora essere lontano dal Milan Kalulu che prima aveva resistito alla chiamata della Vecchia Signora ma Thiago Motta ha poi cambiato le carte in tavola ed ha convinto il difensore a vestire la maglia della Juventus capendo molto bene che un giocatore come lui poteva fargli comodo.