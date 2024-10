Milan, sospiro di sollievo per Fonseca: sarà a disposizione contro l’Udinese

Nonostante il momento difficile, Fonseca può sorridere in vista del match contro l’Udinese: il calciatore sarà regolarmente a disposizione.

In casa Milan bisogna far fronte nuovamente ad un momento delicato. Le due sconfitte contro Bayer Leverkusen in Champions League e Fiorentina in campionato hanno fatto sprofondare nuovamente nelle tenebre la squadra di Paulo Fonseca, chiamato a dare risposte importanti già a partire dalla prossima gara. La vittoria nel derby aveva salvato il tecnico portoghese da un destino che sembrava essere ormai scritto, ma le ultime uscite non convincenti sommate un gruppo che sembra scricchiolare hanno fatto tornare in bilico la panchina dell’ex Lille.

Nelle prossime tre gare contro Udinese, Brugge e Bologna non possono essere contemplati altri passi falsi. Serve fin da subito tornare alla vittoria, con l’obiettivo di portare a casa più punti possibili per rimediare ad un pessimo addio sia in campionato che in Europa. Nonostante il momento difficile, arrivano buone notizie per Fonseca in vista del match di sabato contro l’Udinese a San Siro. Oltre al recupero quasi certo di Loftus-Cheek, per la gara contro i friulani dovrebbe essere regolarmente a disposizione anche un altro calciatore reduce da un problema fisico: Samuel Chukwueze.

Milan, non solo Loftus-Cheek: anche Chukwueze sarà tra i convocati per Udine

Il Milan continua ad allenarsi in vista del match di sabato pomeriggio che andrà in scena a San Siro contro l’Udinese. Una partita da vincere assolutamente per la squadra rossonera, chiamata a dare risposte importanti dopo la brutta sconfitta di Firenze e le polemiche relative alla mancanza di coesione nel gruppo. Nonostante le difficoltà, Paulo Fonseca può comunque sorridere. Come riportato da Sky Sport, infatti, Samuel Chukwueze avrebbe già recuperato dall’infortunio muscolare accusato in Nazionale nel corso della sfida tra Nigeria e Libia. Le sue condizioni sono buone e dovrebbe essere regolarmente a disposizione di Paulo Fonseca per la sfida contro i bianconeri.

Discorso simile anche per Ruben Loftus-Cheek. L’inglese, nella giornata di oggi, ha svolto per metà allenamento un lavoro personalizzato in campo e per metà in palestra. Anche lui dovrebbe essere regolarmente nella lista dei convocati di Fonseca e potrebbe addirittura strappare una maglia dal primo minuto. Saranno invece assenti Davide Calabria, allenatosi anche oggi a parte, e Theo Hernandez, espulso al termine del match contro la Fiorentina e squalificato per due giornate dal Giudice Sportivo.