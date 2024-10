Milan, tegola per Fonseca: la sosta complica i piani

La sosta per le Nazionali complica i piani in casa Milan e non facilita il lavoro di Paulo Fonseca: il motivo.

Il Milan di Paulo Fonseca ha concluso questo secondo rush di partite con una sconfitta, sul campo del Franchi di Firenze contro la Fiorentina: la squadra rossonera è uscita sconfitta per 2 a 1, non sfruttando al meglio i rigori concessi dal direttore di gara. Prima Theo Hernandez, poi Abraham, hanno sbagliato entrambi il tiro dal dischetto, complice anche due ottime parate del portiere De Gea. A nulla è valso il pareggio firmato da Pulisic, che continua ad essere uno dei migliori in campo della rosa rossonera.

Il Milan chiude queste prime sette partite di Campionato a 11 punti, al 6° posto in classifica, con 15 gol fatti e 9 subiti: la difesa si rivela essere ancora il punto debole della formazione rossonera, nonostante anche gli innesti del mercato estivo. Fonseca ha il dovere di lavorare soprattutto sui punti deboli della squadra, che sembravano essere oltrepassati dopo il derby vinto sull’Inter. Ma le ultime due partite, quella di Champions e quella di Campionato, hanno fatto tornare il Milan al punto iniziale.

Pausa Nazionali, quante assenze per Fonseca

Dopo queste prime sette giornate, il massimo campionato italiano si ferma per la seconda volta, così come gli altri europei, per lasciar spazio alle Nazionali, impegnate in varie competizioni. E questa non è affatto una buona notizia per Fonseca.

Con la pausa, Fonseca avrebbe tutte le carte in regola per lavorare con i suoi ragazzi e cercare di trovare un equilibrio da portare in campo, sia a livello difensivo che offensivo. Ma ciò non può avvenire, poiché il numero di giocatori rossoneri convocati dalle rispettive nazionali è pari a 2o, tra prima squadra, U23 e primavera.

In particolare, Fonseca dovrà fare a meno di Maignan, Torriani, Theo Hernandez, Bartesaghi, Gabbia e Pavlovic, componenti della difesa rossonera; per il centrocampo, non ci saranno Fofana, Musah e Reijnders; zoppo anche il reparto offensivo, con Leao, Morata, Jovic e Pulisic che raggiungeranno le rispettive nazionali.

Queste tante assenze non permettono affatto a Fonseca di lavorare con continuità con la propria rosa, per cercare di trovare un equilibrio per il proseguio della stagione. E il tecnico rossonero deve sperare che tutti i suoi giocatori rientrino senza acciacchi fisici, che sono sempre dietro l’angolo. Insomma, la sosta Nazionali complica di molto i piani del Milan e di Fonseca, che hanno bisogno di ritrovare una propria identità.