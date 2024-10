Milan, Tomori non convince: a gennaio arriva un centrale

Il Milan ragiona sulle prossime mosse da fare in sede di mercato: un centrale di difesa è il principale obiettivo e Tomori ora rischia

Nelle ultime partite la difesa del Milan è sembrata essere troppo poco ferrea per riuscire a fermare gli attacchi avversari e questo ha provocato un po’ di malcontento nell’ambiente rossonero. In casa Milan, durante questa sosta di campionato, si sta già ragionando su come provare a rinforzare la squadra nella sessione di mercato di gennaio. Ad oggi un rinforzo in difesa sembra essere la prima necessità sebbene anche in altri ruoli del campo come la mediana e l’esterno d’attacco si punti a qualche innesto.

La sessione di mercato invernale del mese di gennaio però non è sempre molto semplice perché non tutte le squadre sono disposte a cedere i loro migliori giocatori nel bel mezzo della stagione e quindi bisogna partire in anticipo programmando al meglio le mosse da fare per trovare rinforzi validi, anche in seguito a lunghe trattative partite con settimane d’anticipo.

Il Milan vacilla in difesa e Tomori finisce nell’occhio del ciclone

La necessità di trovare nuovi difensori centrali, è nata per il Milan in seguito alle ultime prestazioni della squadra che è apparsa troppo leggera nel reparto arretrato per riuscire a competere per i massimi livelli. La sconfitta maturata a Firenze nell’ultimo turno di Serie A ha fatto piovere molte critiche ad uno di quei giocatori che per molto tempo è stato uno dei leader come Fikayo Tomori.

Il difensore inglese non sta passando il suo miglior momento da quando è arrivato in Italia e la brutta prestazione di Firenze lo ha fatto finire nell’occhio del ciclone con molte critiche che gli sono giunte da parte del pubblico di fede rossonera. Fin qui tra campionato e Champions League il Milan in stagione ha tenuto la porta inviolata appena in due partite, entrambe a San Siro contro due squadre che lottano per la salvezza come Lecce e Venezia.

I nomi che segue il Milan per rinforzare la difesa: pista Kiwior sempre viva, ma non è l’unico profilo che piace

Da questo momento complicato nasce la necessità di trovare un nuovo rinforzo in difesa già a gennaio e il nome forte che continua a tenere banco in via Aldo Rossi è quello di Jakub Kiwior. Il difensore polacco piace perché conosce già bene la Serie A avendo giocato nello Spezia e perché essendo mancino di piede può giocare sia da centrale che da terzino. Andrà però convinto l’Arsenal a liberarlo a gennaio perché, sebbene non sia un titolare, è molto apprezzato da mister Arteta.

Oltre a Kiwior il Milan segue per la fascia destra anche il profilo di Tiago Santos, terzino destro del Lille che sta tornando di moda visto che in queste prime partite non ha convinto nemmeno Emerson Royal sulla corsia di destra. A gennaio potrebbero quindi arrivare dei rinforzi difensivi per Fonseca.