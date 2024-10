Milan, triplo stop per Fonseca: rientro lungo

Altri problemi per il Milan, in una situazione attuale delicata: Fonseca deve fare i conti con un triplo stop per infortunio ancora da risolvere

E’ stato un avvio di stagione a tinte forti per il Milan, fin qui, con poca tranquillità e momenti di picco specialmente in negativo. I risultati portati a casa nei primi impegni in campionato e in Europa non hanno certo risposto alle attese e il bilancio non rende felici. 11 punti in sette gare di Serie A e due sconfitte in Champions League sono un bilancio lontano dal ruolo di protagonista che si pensava il Diavolo potesse avere.

Le vicende non proprio positive riguardanti il club non si sono limitate solamente ai risultati sul terreno di gioco e alle inevitabili polemiche sulla posizione di Fonseca. Sono finiti nel mirino anche gli atteggiamenti dei giocatori, Leao e Theo Hernandez in testa, le politiche della società sul mercato e non solo, per tacere del caso ultras che sta contribuendo a tenere l’ambiente poco sereno.

E c’è anche un altro aspetto che non fa stare tranquillo Fonseca, oltre a una amalgama di squadra ideale ancora da trovare. E’ un Milan condizionato anche dagli infortuni, che stanno presentando un tributo piuttosto fastidioso. E le ultime notizie da questo punto di vista non sono affatto incoraggianti.

Milan, da Calabria a Loftus-Cheek e non solo: il punto sugli infortunati

Sono in tre i giocatori ancora ai box, vale a dire Sportiello, Calabria e Loftus-Cheek. Per tutti e tre, che stanno proseguendo nell’allenamento individuale e personalizzato finalizzato al recupero, il rientro non appare così vicino, anzi.

Il portiere sta cercando di accelerare i tempi dopo l’incredibile infortunio al tendine della mano patito in tournée negli USA. Ma per rivederlo in gruppo bisognerà attendere dopo la pausa. Stesso discorso per Calabria e Loftus-Cheek. Il laterale destro non si rivedrà prima di fine mese, contro il Bologna, mentre Loftus-Cheek, se le cose dovessero andare per il meglio, potrebbe forse essere convocato contro il Bruges.

Milan, in attesa dei rientri Fonseca cambia tutto

In ogni caso, impossibile che i tre siano arruolabili per la sfida con l’Udinese, qualche minima speranza potrebbe esserci solo per Sportiello. Ecco perché Fonseca deve continuare a lavorare senza di loro e pensa a cambiamenti importanti in attesa.

Dopo il passaggio al vero e proprio 4-2-4, derogando al 4-2-3-1, il tecnico portoghese può sperimentare ancora. E magari varare una difesa a tre, per subire meno reti e dare più stabilità, non dimenticando la pericolosità offensiva e mantenendo tre punte davanti.