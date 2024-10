Milan-Udinese, Chukwueze regala la vittoria ai rossoneri: ma è caos a San Siro

Un match con grandi emozioni a San Siro tra Milan e Udinese. Una sfida che ha scatenato numerose polemiche in queste ore.

Nell’anticipo pomeridiano di Serie A il Milan batte l’Udinese 1 a 0 con una rete di Samu Chukwueze, autore della prima rete stagionale e la prima a San Siro in serie A. Sfida con 1000 emozioni e rossoneri in dieci per oltre 60 minuti ma che riescono a ottenere una vittoria preziosissima. 1 a 0 e il Milan ottiene 3 punti fondamentali per il proseguo dell’azione.

Tante emozioni fin dai primi minuti e il Milan parte bene nonostante l’assenza di tanti big tra infortuni e panchina. Il Milan parte forte e Pulisic inizia una grande azione insieme ad Okafor e permette a Chukwueze di firmare il primo gol stagionale. Ottima prestazione del Milan che sembra in controllo ma è alla mezzora che cambia la partita. Fallo da ultimo uomo di Reijnders su Lovric e Milan in dieci per l’ultima ora di gioco.

Polemiche a non finire con la sfida che si innervosisce e un arbitraggio per certi versi in confusione. Nonostante il rosso almeno nel primo tempo il Milan continua a giocare e proseguono polemiche per gialli non dati ad un paio di giocatori dell’Udinese. Si va all’intervallo sull’1 a 0 e il Milan cambia con il club che cambia ad inizio ripresa con Musah al posto di Okafor e una squadra più difensiva.

Milan-Udinese, polemiche ed emozioni a San Siro

Anche nella ripresa succede di tutto, subito per un cartellino (al limite) non dato a Toure e l’Udinese ha possesso palla senza creare praticamente nulla. Nel Milan tanti cambi, entra Abraham al posto di Morata e l’inglese si divora una rete clamorosa, ma nella stessa occasione si infortuna alla spalla destra ed esce in lacrime, l’Udinese prova l’assalto finale e ci sono emozioni fino all’ultimo minuto.

Nel finale sorprendente con Kabasele che prima segna spegnendo i rossoneri e poi l’arbitro annulla tutto per fuorigioco in precedenza di Ellegenkamp, minuti di attesa e l’arbitro al Var ritiene una giocata il colpo del centrocampista e la sfida finisce in parità. Vittoria sofferta e molto preziosa per la formazione rossonera.