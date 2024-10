Milan-Udinese, Fonseca cambia l’attacco: doppia clamorosa esclusione

La decisione di Fonseca spiazza i tifosi: verso una clamorosa doppia esclusione per Milan-Udinese di domani

Il Milan torna in campo domani in campionato. A San Siro arriva l’Udinese, una delle squadre rivelazione della Serie A finora. Insomma, non l’avversario migliore in questo momento.

I rossoneri, reduci dalla sconfitta di Firenze contro la Fiorentina, devono assolutamente tornare alla vittoria per non perdere di vista la testa della classifica: in particolar modo Inter e Napoli, che non perdono colpi.

Nonostante questa necessità, Paulo Fonseca, che ha parlato oggi in conferenza stampa, sembra intenzionato a fare diversi cambi di formazione ed escludere diversi titolari.

Oltre a Theo Hernandez, fuori per squalifica, potrebbe stare fuori dalla formazione anche Rafael Leao.

Milan-Udinese, la probabile formazione: Leao verso la panchina

Il portoghese è rientrato dagli impegni con la Nazionale solo nelle scorse ore e non si è mai allenato con la squadra.

La sua probabile esclusione per domani non è in alcun modo legata alle recenti dichiarazioni dal ritiro del Portogallo. Fonseca sa che il Milan ha tanti impegni nei prossimi giorni e per questo vuole gestire il meglio possibile la rosa.

Un turno di riposo quindi per Leao, per poi essere di nuovo titolare (molto probabilmente) martedì in Champions League contro il Club Bruges, un’altra partita che non si può sbagliare.

Fuori dai titolari per domani anche Abraham, così Morata torna nella sua classica posizione da centravanti.

Pulisic potrebbe agire da trequartista, così con Chukwueze esterno a destra. A sinistra, quindi, al posto di Leao, buone chance per Okafor.

Per il resto la formazione è la solita, con Terracciano che dovrebbe prendere il posto di Theo Hernandez.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Tomori, Terracciano; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Okafor; Morata.