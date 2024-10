Milan-Udinese, grande risposta dei tifosi: succederà a San Siro

Il popolo rossonero si dimostra vicino alla squadra, l’atmosfera allo stadio sarà importante per la prossima partita.

La pausa per le nazionali è un momento difficile da gestire per i club e per gli allenatori. I giocatori rischiano di infortunarsi e tornano ad allenarsi con la squadra pochi giorni prima della partita. I tecnici provano a sfruttare la sosta per lavorare con i propri giocatori, ma spesso ce ne sono tanti impegnati con la propria nazionale. Questo capita in quasi tutte le squadre di un certo livello, come il Milan. Fonseca attende con ansia i suoi uomini migliori e spera di averli tutti a disposizione per la sfida di domani.

A San Siro arriverà l’Udinese, che sta vivendo un grande inizio di stagione. I friulani hanno vinto quattro gare su sette e sono quinti in classifica, a parità di punti con Lazio e Juventus. Il Milan è fermo a quota 11 e i giocatori sanno di avere l’obbligo morale di conquistare i tre punti per scalare posizioni. L’ottava giornata potrebbe essere un’occasione perfetta per raggiungere la zona Champions, perché Juventus e Lazio si affronteranno in uno scontro diretto. Almeno una delle due, dunque, perderà punti per strada.

Milan, i tifosi suonano la carica: San Siro è tutto pieno

Non un avversario con un certo blasone, ma una sfida che potrebbe rilanciare i rossoneri a suon di punti. I tifosi lo sanno e sono pronti a spingere la squadra da ogni seggiolino di San Siro. In occasione di Milan-Udinese, infatti, lo stadio sarà completamente pieno. Oltre 70.000 presenti, tutti gli altri dovranno dimostrare lo stesso attaccamento dal divano di casa propria.

Quest’avvio di stagione è stato ricco di alti e bassi per i rossoneri, tra prestazioni deludenti e situazioni extra-campo. Il Milan ha dovuto attendere la quarta giornata per conquistare la prima vittoria stagionale e in Champions League è ancora ferma a zero punti. La strada è sicuramente in salita, ma la squadra ha potenziale e il tecnico portoghese lo sa. Anche i tifosi ne sono consapevoli e per quanto possano essere duri, continuano a sostenere i propri beniamini.

L’Udinese è un punto di ripartenza per una stagione che potrebbe regalare diverse soddisfazioni, ma che rischia anche di deludere e non poco. Il Milan vuole tornare in alto e i tifosi non vedono l’ora, ma ci sarà da lavorare. Questa società è abituata ai grandi palcoscenici e il popolo milanista sa cosa vuol dire salire sul quei palchi e lasciare il segno, facendo meglio degli altri e tagliando traguardi straordinari.