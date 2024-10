Milan-Udinese, le formazioni ufficiali: la scelta su Tomori e Leao

Diramate le formazioni ufficiali di Milan-Udinese con novità tattiche per i rossoneri, la scelta su Leao e il sostituto di Theo

Il Milan di Paulo Fonseca è atteso alla sfida di oggi alle 18:00 dal rientro dalla sosta delle nazionali contro l’Udinese, che al momento si trova sopra di due punti sui rossoneri. Una vittoria infatti, permetterebbe al Milan di scavalcare i friulani, sperando poi in un passo falso delle concorrenti.

I rossoneri hanno un assoluto bisogno di trovare la vittoria, utile per dare morale e grinta anche al pubblico che non farà mancare il proprio affetto nonostante il periodo negativo: a San Siro infatti saranno previsti oltre 70 mila spettatori, che spingeranno per ottenere i tre punti.

Il Milan ha il dovere di ricucire i rapporti con i propri tifosi, dopo diverse contestazioni avute nelle ultime settimane: la sfida contro i ragazzi di Runjaic potrebbe essere la svolta per dar avvio al vero campionato rossonero.

Paulo Fonseca, sempre al centro delle discussione, dovrà fare i conti con la squalifica per due giornate di Theo Hernandez, che tornerà per il big match contro il Napoli; ancora fuori Calabria che dovrebbe tornare per la sfida contro il Club Brugge, in programma martedì e out anche Gabbia.

Il tecnico in queste settimane è arrivato a delle decisioni importanti, come anche espresso nella conferenza stampa di ieri: infatti, Fonseca ha dichiarato di come il nome dietro la maglia non sia importante quanto lo stemma portato sul petto.

Le dichiarazioni riguardano sicuramente Theo e Leao, al centro di diversi conflitti e critiche.

Le scelte di Fonseca per l’Udinese: Okafor dal 1′

Paulo Fonseca spiazza tutti per la sfida contro l’Udinese, valevole per l’ottava giornata di campionato. Il match si disputerà in un San Siro gremito, con delle scelte che però lasciano dubitare i tifosi rossoneri in vista del risultato finale.

Le parole del tecnico infatti, hanno portato ad una decisione prevedibile: non ci sarà dal primo minuto Leao, al suo posto scenderà in campo Okafor.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Terracciano, Pavlovic, Thiaw, Royal; Reijnders, Fofana; Okafor, Pulisic, Chukwueze; Morata.

Udinese (3-5-2): Okoye; Giannetti, Bijol, Kabasele; Zemura, Ekkelenkam, Karlstrom, Lovric, Ehzibue; Lucca, Brenner.

Diramate dunque le formazioni ufficiali, con Paulo Fonseca che prende decisioni importanti: ci sarà Pulisic nonostante il rientro da poco dall’impegno con la sua Nazionale, mentre al posto di Theo scelto Terracciano. Sciolto anche il dubbio sul difensore, dopo l’infortunio di Gabbia.