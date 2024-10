Milan-Udinese, mossa a sorpresa di Fonseca: torna titolare dopo settimane

Clamorosa scelta di Paulo Fonseca in vista della sfida odierna tra Milan e Udinese. Il rossonero tornerà titolare dopo diverso tempo.

Tra poche ore il Milan tornerà in campo per sfidare a San Siro l’Udinese. I Rossoneri sono a caccia dei tre punti dopo la cocente sconfitta contro la Fiorentina di due settimane fa. Dopo la bollente conferenza stampa di ieri, Paulo Fonseca è pronto ad optare per diverse soluzioni a sorpresa. Oltre alla panchina per Rafael Leao, un altro colpo di scena dovrebbe verificarsi in difesa con un rossonero pronto a riprendersi il posto da titolare.

Gabbia non è al meglio: Fonseca si affida di nuovo a Thiaw

Secondo quanto riportato da Luca Bianchin, giornalista della Gazzetta dello Sport, per la sfida delle 18.00 dovrebbe partire solo dalla panchina Matteo Gabbia. Il centrale rossonero non è, infatti, al meglio della condizione e a sostituirlo dovrebbe essere proprio Malick Thiaw. Il tedesco ha collezionato una sola presenza, alla prima giornata contro il Torino, ma ora sembra pronto a tornare.

Senza dubbio un’importante chance per il classe 2000 che sembrava essere finito ai margini del progetto di Fonseca. Contro l’Udinese potrebbe, però, dimostrare di essere ancora utile alla causa rossonera. Al suo fianco dovrebbe, invece, esserci Fikayo Tomori che sarà chiamato agli straordinari nonostante l’avvio di stagione tutt’altro che esaltante.