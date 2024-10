Milan-Udinese, Theo squalificato: ballottaggio a tre per Fonseca

In vista della sfida tra Milan e Udinese, Paulo Fonseca dovrà pensare al sostituto di Theo Hernandez. Tre le possibili soluzioni.

L’ultima sfida del Milan prima della sosta, contro la Fiorentina, ha senza dubbio rappresentato per i Rossoneri un boccone amarissimo da mandar giù. La sconfitta per 2-1 ha, infatti, rigettato la squadra in un turbine di critiche anche a causa dei due rigori sbagliati da Theo Hernandez e Abraham, nonostante il tiratore designato fosse Pulisic.

Tra i peggiori in campo c’è stato proprio il terzino francese che oltre a sbagliare un rigore, ne ha causato uno e come se non bastasse si è fatto espellere per proteste dopo il fischio finale. Due giornate di squalifica, dunque, per il 19 rossonero che dovrà saltare la sfida contro l’Udinese e quella contro il Bologna.

Per la gara contro i friulani, in programma il prossimo sabato, Paulo Fonseca è dunque chiamato a trovare una soluzione per rimpiazzare uno dei suoi uomini più importanti (quando in giornata). Al momento sembrano essere tre le possibili opzioni per ovviare all’assenza del terzino francese.

Chi al posto di Theo Hernandez: sfida fra Terracciano, Jimenez e Bartesaghi

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il tecnico portoghese avrebbe in mente tre nomi. Il primo candidato sembra essere Filippo Terracciano, sceso in campo per 90 minuti contro la Lazio alla terza giornata di campionato. Un’altra opzione potrebbe, invece, arrivare dal Milan Futuro con Alex Jimenez, definito a inizio stagione il vice-Theo da Zlatan Ibrahimovic. Possibilità anche per Davide Bartesaghi, che con il Lecce ha fatto il suo debutto stagionale tra i grandi, rimediando però un’espulsione (decisamente severa) dopo appena 5 minuti dal suo ingresso.

Non mancano, dunque, le opzioni per Fonseca che avrà tempo di trovare la giusta soluzione in questa settimana. Contro l’Udinese servirà una prova di spessore, con un ulteriore passo falso che potrebbe compromettere la permanenza sulla panchina rossonera di Fonseca.

Il Milan sembra, infatti, essere tornato in balia delle onde dopo il filotto di vittorie culminato con il successo nel derby contro l’Inter. Ora, però, dopo le sconfitte contro Bayer Leverkusen (dopo un buon secondo tempo) e Fiorentina tutto sembra essere di nuovo in discussione. Gli eventuali tre punti contro l’Udinese potrebbero servire a ridare un po’ di serenità all’ambiente, per poi rituffarsi in Champions League dove ci sarà il Club Brugge, con anche Theo Hernandez a disposizione.