Milan, Vasquez torna in rossonero? Il messaggio è chiaro

Il portiere colombiano classe ’98 ha risposto alla domanda circa un suo ritorno al Milan: la risposta non lascia scampo!

Devis Vasquez, portiere colombiano classe ’98, è stato ingaggiato dal Milan per 470mila euro dal Guarani, club paraguaiano, con un contratto valido fino al giugno del 2026. Nel primo periodo a Milano, considerato che davanti a lui c’era un colosso come Maignan, gioca con la Primavera da fuoriquota, mentre la stagione successiva vola in prestito prima allo Sheffield Weds e poi all’Ascoli. Nel luglio del 2024, viene ufficializzato il suo passaggio temporaneo all’Empoli, che lo preleva dal club rossonero per un anno con diritto di riscatto. Esordisce in Serie A con la maglia dell’Empoli alla prima giornata e si conferma un portiere con grandi qualità, confermandosi primo portiere della squadra toscana e subendo solo 4 gol nelle prime sette giornate.

Milan-Vasquez, futuro insieme? Il portiere non ha dubbi

Il portiere classe ’98 ha rilasciato un’intervista alla rivista Sportweek, durante la quale ha parlato anche del suo futuro e di un suo possibile ritorno al Milan. Queste le parole:

Ero stato acquistato per la prima squadra, mesi dopo fui io a chiedere a Maldini di giocare con la Primavera perché volevo vivere una partita del calcio italiano. Sette partite sono poche per meritarsi un grande club, però ora mi sento pronto. Il Milan è un obiettivo e un sogno insieme. Chi non vorrebbe giocare in uno dei club migliori al mondo?

Poi svela il retroscena di mercato: