Milan-Zirkzee, colpo di scena: l’affare è possibile, il ritorno di fiamma lascia increduli

Il giornalista rossonero non ha dubbi: “È da prendere a gennaio”. Il Milan prepara la rivoluzione già a gennaio e fiuta l’affare.

L’inizio di stagione non all’altezza del Milan starebbe facendo riflettere la dirigenza rossonera. Nonostante un mercato di livello, la squadra allenata da Paulo Fonseca continua a non trovare la quadra, mancando di atteggiamento e soprattutto di continuità. Molti calciatori starebbero deludendo, con i piani alti della società di Via Aldo Rossi pronti a rivoluzionare la squadra già a gennaio.

Alcuni calciatori sono chiamati a dare risposte importanti da qui fino a gennaio, con l’obiettivo di convincere il club e continuare la propria avventura in rossonero. Intanto, però, Furlani e Ibrahimovic valutano le possibili operazioni da fare nei prossimi mesi e Carlo Pellegatti, giornalista e tifoso del Milan, ne ha parlato sul suo canale YouTube, sognando un incredibile ritorno di fiamma.

Milan, Pellegatti su Zirkzee: “Non lo vogliono più vedere”. Ritorno di fiamma possibile?

Carlo Pellegatti è sicuro: il matrimonio tra Joshua Zirkzee e il Manchester United sarebbe già in crisi. Acquistato questa estate dai Red Devils per una cifra vicina ai 45 milioni di euro, l’attaccante olandese non sta riuscendo ad imporsi in Inghilterra ed il suo rendimento è molto lontano da quello avuto la scorsa stagione con la maglia del Bologna. Il bottino del classe 2001 con la maglia dello United è finora misero, con un solo gol realizzato nelle sue prime dieci apparizioni. Uno score talmente deludente che, secondo quanto dichiarato da Pellegatti, avrebbe già fatto pentire sia il club inglese che il calciatore stesso:

Zirkzee a Manchester non lo vogliono neanche più vedere. Contro l’Aston Villa malissimo. Zirkzee l’aveva fatto intendere che non era pronto per la Premier, lui voleva il Milan, poi tutta la storia delle commissioni. Oggi Zirkzee è un giocatore a disagio.

Il giornalista rossonero ha voluto anche sognare, consigliando alla società di provare a prendere Zirkzee durante la sessione invernale di calciomercato. Infatti, secondo quanto dichiarato proprio da Pellegatti, il Manchester United sarebbe aperto alla possibilità di lasciar partire l’olandese in prestito già a gennaio: