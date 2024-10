News Milan, Calabria ha scelto il futuro: volontà chiara del terzino

Davide Calabria ha fatto la propria scelta sul suo futuro. Il capitano del Milan ha espresso la sua volontà sul da farsi.

Milan-Napoli è un nuovo crocevia che i rossoneri affrontano nel loro cammino. Dopo aver superato con lode il derby con l’Inter, il big match contro la capolista guidata da Antonio Conte è un nuovo test di maturità per la squadra di Fonseca, in ripresa dopo le sconfitte contro Fiorentina e Bayer Leverkusen. Malgrado quel pizzico entusiasmo in più ritrovato, i rossoneri affronteranno la gara di questa sera con il fardello delle assenze.

Le squalifiche di Theo Hernandez e Reijnders pesano e non poco, specialmente poiché i due avrebbero dovuto scontare la loro pena nel match poi rinviato di Bologna. L’olandese e il francese assisteranno al match lontano dal rettangolo verde. Discostandosi un attimo dalle questioni di campo, i due pilastri di Fonseca sono in contatto con il Milan per gli eventuali rinnovi. Al momento i contatti tra gli agenti del centrocampista e il club danno riscontri positivi, meno con l’entourage del laterale.

Situazione simile a quella che coinvolge Davide Calabria. Negli ultimi mesi si è parlato molto del prolungamento del terzino, su cui giungono aggiornamenti importanti.

Milan, aggiornamenti sul rinnovo di Calabria: la decisione del capitano

In base a quanto riportato da Calciomercato.com, la volontà di Calabria non sembra essere cambiata. L’obiettivo del capitano è rimanere nel club che lo ha allevato e lanciato nel grande palcoscenico. Tuttavia, le percentuali di permanenza in rossonero rimangono molto basse. Ciò che per il momento rimane certo è che il terzino non vuole salutare Milanello a stretto giro. Tradotto, appare difficile che l’esterno difensivo lascerà il Milan nella sessione invernale di calciomercato.

Il numero 2, rientrato dall’infortunio, vuole contendere il posto ad Emerson Royal e dare il proprio apporto per raggiungere gli obiettivi della squadra. Detto ciò, la trattativa per il prolungamento del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno rimane in standby e fatica a decollare. Sull’evoluzione dei colloqui con la società di via Aldo Rossi rimane vigile il Galatasaray. La dirigenza turca appare seriamente intenzionato a far partire l’assalto in caso di mancato accordo tra Calabria e il club rossonero.

Da tenere d’occhio anche alcune squadre di Ligue 1, che potrebbero farsi avanti nei prossimi mesi qualora l’ipotesi rinnovo sfumasse definitivamente. Al momento è quindi improbabile che Davide indossi la casacca del Milan anche nella stagione 2025/2026.