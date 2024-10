News Milan, emesso un divieto per dei tifosi rossoneri: cosa è successo

Sono stati presi nuovi provvedimenti per alcuni tifosi rossoneri in merito a fatti accaduti in occasione di Fiorentina Milan.

Fiorentina – Milan non è ancora terminata. Una partita che è stata forse tra le peggiori per i rossoneri in questa stagione, che hanno sbagliato anche due calci di rigore. Inoltre, proprio la questione dei tiratori aveva anche messo dubbi sul rapporto tra Fonseca e la squadra e sulla sua leadership.

Rapporto che invece almeno ad ora sembra ancora ottimale, ma con quella partita che porta ancora con sé degli strascichi extra campo per i tifosi.

Questura di Firenze: Daspo per 23 tifosi del Milan

Alcuni di questi infatti, come riportato da Sportface.it, sono stati trovati a bordo di un bus carichi di un “arsenale e oggetti per offendere” i tifosi della Fiorentina, in occasione appunto della sfida con i viola. Questa mattina, dunque, sono finalmente arrivati i provvedimenti ufficiali per queste persone da parte della questura di Firenze.

Il Questore della provincia di Firenze, Maurizio Auriemma, ha emesso infatti 23 Daspo a carico proprio di questi tifosi di cui sopra. Le persone sanzionate, tra l’altro, non sono affatto nuove alle giustizia, essendo che tutte erano già state sanzionate in passato con provvedimenti analoghi. Tutti i provvedimenti emessi sono ora in fase di notifica, ma ricordiamo che per legge è sempre ammesso anche il ricorso.