News Milan, Fonseca sempre più a rischio? La dirigenza ha deciso come agire

Dopo un’altra sconfitta incassata Fonseca trascina nel buio il Milan. La dirigenza ha deciso come agire con il tecnico?

Sembrava essere in ripresa il Milan dopo la vittoria del derby con l’Inter. Difatti aver conquistato la stracittadina dopo diverso tempo aveva riportato entusiasmo all’ambiente rossonero. In campionato si era tornati a vincere anche se in Champions League il dato era comunque negativo con due sconfitte su due e zero punti all’attivo. La partita persa a Firenze due giorni fa però ha rigettato nello sconforto tutti i tifosi rossoneri.

In campo si è visto un Milan assente che andava a briglie sciolte e che neanche, a quanto pare, ascoltava il proprio allenatore vedendo il caso del rigorista con Pulisic. Fonseca così rimette tutto a rischio dopo aver vinto tre gare di fila in Serie A. La classifica vede ora i rossoneri al sesto posto a cinque punti di distanza dalla vetta. La dirigenza però sembra aver deciso la strategia da adottare con il proprio allenatore.

Fonseca non è a rischio? Non saranno più tollerati passi falsi

La vittoria nel derby di Milano aveva rimesso tutto a posto, anche la classifica, e le due partite successive sono state molto positive. Le sconfitte in Europa non hanno sconfortato totalmente ma adesso il Milan torna a preoccupare dopo aver dato segnali non proprio positivi a Firenze. Una gara rocambolesca che ha visto accadere di tutto ma, soprattutto, ha visto sgretolarsi la figura di Paulo Fonseca come leader: il caso dei rigori con Abraham, Theo e Pulisic ne è la prova.

Sono già tante le voci di un suo probabile addio da ben due giorni a questa parte ma come riporta oggi Il Corriere della Sera il tecnico portoghese per ora rimane dov’è. La sosta per la Nations League potrebbe aggiustare le cose perchè ora si ha tanto tempo per riflettere, prepararsi ed evitare altri passi falsi simili.

Tuttavia ci sono comunque dei nomi che già girano come quelli di Sarri, Allegri e Tudor. Ovviamente la dirigenza non è pienamente soddisfatta di Fonseca ora ma è sicura che la squadra possa anche rialzarsi e fare bene. Dunque se dal derby la situazione era migliorata adesso non possono esserci altri errori gravi per il Milan e Fonseca e dal campo dovranno arrivare dati confortanti. La Serie A intanto tornerà il 19 ottobre dove il Milan affronterà l’Udinese in casa.