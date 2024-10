News Milan, Fonseca tira un sospiro di sollievo: si svuota l’infermeria

In vista della gara di sabato contro l’Udinese, Fonseca potrebbe recuperare un calciatore chiave. Si svuota l’infermeria a Milanello, il tecnico tira un sospiro di sollievo.

I riflettori sono puntati sul Milan di Paulo Fonseca. Negli ultimi due impegni precedenti alla pausa per le Nazionali, la squadra ha fatto due passi indietro non indifferenti rispetto ai successi maturati contro Venezia, Inter e Lecce. Ciò che ha perplesso tifosi e critica è non solo il livello di concentrazione, ma anche la gestione dei rigoristi nel match contro la Fiorentina. Un ulteriore sintomo di quello che potrebbe essere un allineamento solo parziale di alcuni componenti dell’organico verso l’allenatore.

Detto ciò, Firenze è il passato. Il futuro prossimo si chiama Udinese, compagine che ha iniziato molto bene questo campionato e ha saputo riprendersi dopo il doppio k.o. contro Roma e Inter battendo in casa il Lecce per 1-0. I friulani si trovano due punti sopra i rossoneri, che sabato alle 18 a “San Siro” tentano il sorpasso.

Da valutare se Fonseca, in vista della sfida di Champions League di martedì contro il Club Brugge, opererà qualche cambio, al contrario di quanto fatto al “Franchi”, anche a causa di qualche defezione.

Milan, buone notizie per Fonseca: il calciatore torna ad allenarsi in gruppo

In base a quanto riferito da “La Gazzetta dello Sport”, l’allenatore potrebbe riavere a disposizione Ruben Loftus-Cheek in ottica Udinese. L’inglese sembra aver recuperato dal risentimento al flessore destro rimediato alla vigilia della gara contro i viola di Palladino. Da stabilire se il centrocampista lavorerà assieme al gruppo già da da oggi o si procederà gradualmente per evitare nuove ricadute.

Organico ancora dimezzato alla ripresa degli allenamenti prevista per la giornata odierna. Molti giocatori sono ancora impegnati con le rispettive Nazionali, ma già da domani Fonseca potrà riaccogliere qualche big di Francia, Italia e Portogallo, oltre a Pulisic che è rientrato anzitempo dal ritiro degli USA di Pochettino.

Preoccupazione, invece, per Chukwueze, uscito acciaccato dall’ultima gara disputata tra Nigeria e Libia. L’esterno sarà valutato in questi giorni a Milanello. Dall’infermeria giungono altri aggiornamenti, alcuni incoraggianti, altri meno. Passi avanti importanti per Marco Sportiello. Il portiere, fuori dalla tournée estiva negli Stati Uniti, sta facendo progressi e nel giro di qualche settimana potrebbe tornare a disposizione. C’è ancora da attendere, infine, per Davide Calabria, che difficilmente tornerà a disposizione a stretto giro dopo la lesione di basso grado al soleo del polpaccio sinistro.