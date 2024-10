News Milan, il sindaco Ballarini non ci sta: dura critica a Morata

Prosegue la vicenda social che nella giornata di oggi ha visto protagonista l’attaccante del Milan Morata e il sindaco di Corbetta Ballarini.

In casa Milan la squadra si prepara alla partita di domenica sera al “Franchi” contro la Fiorentina. Il match, con fischio d’inizio in programma alle 20:45, sarà valido per la settima giornata di Serie A. Una sfida fondamentale per rialzare la testa dopo la seconda sconfitta in Champions League e per dare continuità alle ultime tre vittorie di fila arrivate in campionato. Considerando l’impegno della Viola in Conference League, la squadra di Fonseca avrà più giorni per preparare la partita e potrà sfruttare questo dettaglio a suo favore.

Nel frattempo tengono banco, all’interno dell’ambiente milanista, anche alcune questioni extra-campo. Oltre alle indagini della Procura sugli Ultras della Curva Sud, nella giornata di oggi si è sviluppato un vero e proprio litigio social. Il protagonista è stato Alvaro Morata, che ha criticato duramente il sindaco di Corbetta Marco Ballarini. Il primo cittadino del comune in provincia di Milano, ha pubblicato di recente un post sui social dando il benvenuto all’attaccante spagnolo all’interno della sua città. In tutta risposta il numero 7 rossonero ha lamentato attraverso una storia Instagram la violazione della propria privacy da parte di Ballarini, annunciando di essere costretto a cambiare casa.

Morata-Ballarini, il sindaco risponde: “Reazione un po’ esagerata”

Il Sindaco di Corbetta successivamente, ha prima postato una storia con scritto “ciao ciao” a sfondo nerazzurro (in quanto tifoso dell’Inter) e poi ha rilasciato una dichiarazione a Radio Rossonera, criticando la reazione di Morata. Ballarini ha infatti detto: “Non ho sentito Morata, se dovesse cambiare casa mi dispiacerebbe. Però mi è sembrata una reazione un po’ esagerata che mi ha fatto arrivare una marea di critiche“. Il primo cittadino di Corbetta ha poi speso buone parole nei confronti di Morata definendolo “disponibile” e affermando di stimare lo spagnolo come persona.

A sua difesa Ballarini ha poi aggiunto: “Non abbiamo detto la via, non abbiamo violato la privacy“. Il sindaco ha poi ammesso di essersi risentito dopo le dichiarazioni dell’attaccante, soprattutto perché il 7 del Milan l’ha accusato di aver violato la propria privacy. Ballarini ha poi concluso: “Se vuole andare, giustamente che vada. Io lo aspetto e se viene siamo contenti“.

Un vero e proprio litigio social, che sembra possa concludersi con la decisione dello spagnolo di trovare un’altra casa. Ballarini dalla sua non ha fatto passi indietro, restando fermo sulla sua posizione.