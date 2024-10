News Milan, l’ex rossonero può tornare subito in Serie A: il club lo punta

L’ex Milan, dopo la fine dell’avventura rossonera, trova subito una nuova squadra. Ad accoglierlo è di nuovo la Serie A, campionato che conosce molto bene.

Con la fine della scorsa stagione, il Milan ha inaugurato un nuovo ciclo. Tante le trasformazioni da parte della società di via Aldo Rossi: dalla panchina al reparto difensivo, passando per centrocampo e arrivando all’attacco, il Diavolo ha cambiato volto.

Così qualcuno ha dovuto addire addio a San Siro e a tutti i suoi tifosi in maglia rossonera. Eppure per l’ex giocatore del Milan, il club ritornerà presto fra le avversarie: pronta una seconda avventura in Serie A.

Milan, pronta la Serie A per l’ex

Arrivato al Milan nel 2020, Simon Kjaer si è fatto amare dai tifosi rossoneri in poco tempo. Nonostante la rottura del crociato nella stagione dello Scudetto e la parentesi al Siviglia, il difensore classe 1989 ha ricevuto i giusti riconoscimento dai suoi vecchi tifosi nel corso dell’ultima partita a San Siro, dove i tributi sono stati tanti.

E adesso sembra pronta una nuova esperienza per il danese. Perché secondo Tuttosport, il Parma starebbe pensando di aggregarlo alla squadra dopo l’infortunio di Alessandro Circati, costretto a rimanere lontano dal rettangolo di gioco per 7 mesi dopo la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.

Fra i vari nomi caldi per il posto vacante anche Manolas, Soumaoro e Djidji. Ma il direttore sportivo del club, Mauro Pederzoli, starebbe meditando la mossa più opportuna. Che potrebbe anche portare a temporeggiare fino all’apertura del mercato di gennaio.