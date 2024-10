News Milan, novità sul rinnovo di Gabbia? Il punto

Il difensore italiano potrebbe continuare a vestire rossonero e la società adesso prova ad avviare i contatti con lui.

Il Milan sino a questa seconda sosta delle nazionali ha avuto un percorso altalenante. Ottime prestazioni intervallate da altre parecchio brutte. I dissidi delle ultime settimane non hanno fatto bene all’ambiente e ora Paulo Fonseca e la squadra dovranno presentarsi con un nuovo lustro in campionato e soprattutto in Champions League, dove deve ancora arrivare la prima vittoria. Il Milan dunque per la prossima gara contro l’Udinese è pronto a cambiare rotta.

Tra i giocatori che per ora possono considerarsi affidabili in rosa troviamo sicuramente Pulisic, utilizzato molto e che ha portato tanti gol al Milan, poi troviamo sicuramente un Matteo Gabbia rinato. Il difensore centrale italiano dopo il suo brevissimo periodo al Villarreal è tornato a Milano rinnovato e si è anche conquistato la convocazione in nazionale. Ora il Milan vorrebbe continuare a puntare su di lui, si discute quindi sul suo rinnovo.

Milan, il club pensa al rinnovo di Gabbia: la situazione

Matteo Gabbia in questo Milan vale come un nuovo acquisto. La sua breve esperienza spagnola ha donato consapevolezza e ora l’italiano ha conquistato il posto da titolare nelle retroguardie a suon di affidabilità e buone prestazioni rispetto ai suoi compagni di reparto messi più in ombra. Il club difatti ora pensa anche al suo rinnovo perchè il giocatore adesso percepisce 1 milione di euro netti a stagione e il suo contratto andrà in scadenza nel giugno 2026.

A parlare della situazione al Corriere dello Sport è Tullio Tinti, agente di Gabbia. Queste le sue parole sul suo assistito che in questa stagione ha anche messo a segno una rete:

Il Milan mi ha chiamato, a breve ne parleremo. Lui con il Milan è felice e lo sarebbe di più se si prolungasse il contratto sapendo di essere anche un giocatore importante. Ovviamente poi si discuteranno anche le cifre.

Difatti il Milan sarebbe pronto a salire anche a 2 milioni di euro netti con un contratto fino al giugno 2029 e il Diavolo vorrebbe quindi tenerselo ancora per sé. Ora magari Matteo lavorerà anche per conquistare la fascia da capitano dato che si sente pronto e maturo anche per queste cose cercando di portare la fascia al braccio di un altro giocatore italiano dopo quello di Calabria.