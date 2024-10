News Milan, primi contatti della dirigenza per rinnovare il giocatore: Furlani pronto a raddoppiare le cifre

La dirigenza del Milan inizia a muoversi per rinnovare il giocatore che si sta dimostrando fondamentale e centrale in questa squadra.

Oggi il Milan sarebbe dovuto scendere in campo contro il Bologna alle ore 18:00 per la nona giornata di Serie A. Il maltempo però ha frenato il tutto e la decisione è stata quella di non giocare al Dall’Ara e rinviare la partita a data da destinarsi. I rossoneri dunque possono “godere” di un turno di riposo ma il calendario verrà comunque stravolto ancora una volta tra i tanti impegni dovuti dalle tante competizioni.

Intanto il Milan si prepara per il big match contro il Napoli del 29 ottobre che per la prima volta verrà trasmesso gratuitamente in chiaro. Dopo il Napoli ci sarà il Monza e poi un’altra gara molto ostica, di Champions League questa volta, contro il Real Madrid. La dirigenza del Milan ora pensa anche al calciomercato e ai rinnovi. Il club si mobilita infatti per rinnovare un pilastro di questo Milan: Tijjani Reijnders.

Milan, la dirigenza pronta a blindare il genio olandese? Le cifre possono lievitare

Questo Milan avanza a periodi alterni, ma due cose sono sicure in questa squadra attualmente e parliamo delle prestazioni fornite da Pulisic e Tijjani Reijnders. Questi due giocatori sono ora imprescindibili per Fonseca e sono centrali nel progetto Milan dato che il loro contributo sia in termini di numeri che prestazioni sono enormi.

L’olandese, rossonero da poco più di un anno, si è preso la squadra sulle spalle e ora da mezzala o trequartista sta mostrando qualità sempre migliori e un’ottima versatilità a disposizione della squadra. In questa stagione ha già messo a segno due reti e due assist e adesso la dirigenza vuole provare a rinnovare la sua fiducia nel giocatore.

L’olandese andrà in scadenza nel 2028 con il Diavolo, data ancora lontana, ma il Milan secondo calciomercato.com con la sua dirigenza ha avviato i contatti con l’entourage del giocatore per discutere sul rinnovo di contratto. Il centrocampista ex AZ ora percepisce 1.6 milioni di euro ed è proprio qui che il club vuole andare a lavorare per raddoppiare addirittura lo stipendio del giocatore.

Dunque questo fa capire quanto Reijnders sia inamovibile in questo Milan e i prossimi mesi potrebbero portare buone notizie per i tifosi e per il giocatore dopo la gioia della prima doppietta in Champions League per lui.