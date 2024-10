Non solo Theo, mazzata anche al Milan Futuro: maxi squalifica e sconcerto totale

Il Milan non ha brillato contro la Fiorentina, e tra i protagonisti in negativo c’è sicuramente Theo Hernandez. Il terzino sinistro ha offerto una prestazione deludente, culminata con l’espulsione da parte dell’arbitro Pairetto per proteste nel finale di partita. L’espulsione per proteste ha sigillato una prestazione già negativa. Il Milan, come da protocollo, ha multato Hernandez, e ora si conosce il numero di gare di squalifica: il giocatore salterà gli incontri contro Udinese e Bologna, ma sarà disponibile per la sfida contro il Napoli.

Il Giudice Sportivo ha motivato la sanzione spiegando che Theo Hernandez, a fine partita, ha rivolto ripetute critiche gravemente irrispettose verso il direttore di gara. Per il difensore francese si tratta di un altro episodio negativo in una stagione fin qui complicata. Nel giorno del suo compleanno, Hernandez ha vissuto una giornata da dimenticare: ha causato un rigore, sbagliato un altro e commesso vari errori in fase difensiva.

Nel finale, sopraffatto dal nervosismo, ha protestato in modo plateale, costringendo l’arbitro all’espulsione: dopo il francese, arriva un’altra stangata, questa volta per il Milan Futuro. Una nuova mazzata pesante che penalizza la squadra di Daniele Bonera.

Milan Futuro, 5 giornate di squalifica a Minotti

Il Milan Futuro dovrà affrontare le prossime sfide senza due pedine importanti della rosa. Il Giudice Sportivo ha infatti inflitto una squalifica di cinque giornate a Filippo Minotti e un turno di stop a Andrei Coubis, decisioni che pesano sul cammino della squadra.

Minotti è stato sanzionato per “atteggiamento minaccioso e intimidatorio” nei confronti dell’arbitro durante la gara contro l’Empoli. Un comportamento che non è passato inosservato e che ha portato a una squalifica severa, lasciando la squadra priva del suo contributo per un periodo significativo. Per il giovane difensore, questa battuta d’arresto rappresenta un duro colpo, soprattutto in un momento della stagione cruciale per il Milan Futuro.

A fermarsi per una giornata sarà invece Andrei Coubis, uno dei leader della difesa rossonera. Coubis salterà la prossima gara a causa di un’ammonizione rimediata contro l’Empoli, che ha fatto scattare la squalifica per somma di cartellini gialli. La squadra di Daniele Bonera dovrà ora gestire l’assenza di due giocatori chiave, soprattutto in un momento in cui la stagione entra nel vivo. Sarà interessante vedere come il tecnico rossonero riorganizzerà la difesa per sopperire a queste mancanze nelle prossime sfide.