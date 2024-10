Nuovo capitano Milan: scelta fatta, ha deciso Fonseca

È tempo di rivoluzione e questa potrebbe essere attuata da Paulo Fonseca, che non si è sottratto a scelte importanti al Milan.

Basti pensare come ha gestito in prima persona la situazione tra Leao e Theo Hernandez, giocatori di primissima fascia che ha messo fuori per “strigliare” la squadra in alcuni momenti, fino alla reazione che poi ha visto una nuova “caduta” a Firenze, nell’ultimo week-end giocato in Serie A.

Adesso però c’è la sosta e si lavora già in vista di Milan-Udinese. Da quella partita, si potrà vedere uno stravolgimento ulteriore, affidando la fascia ad un nuovo capitano che probabilmente, da leader indiscusso della formazione titolare che sarà, darà maggiori garanzie a Paulo Fonseca.

Nuovo capitano al Milan: la decisione di Fonseca

C’è chi ha meritato di indossare quella fascia al braccio e, per scelta fatta da Paulo Fonseca. Da Calciomercato.com svelano quella che sarà la decisione di affidargli la fascia di capitano.

Chiaramente va sottolineato come Calabria sia fuori per infortunio – da capire se anche fuori dal progetto dei rossoneri -, così come la tribuna per squalifica su Theo Hernandez.

Senza il capitano e il vice-capitano, occhio alla scelta che sarà per affidargli i gradi da capitano, all’interno della formazione titolare del Milan. E chissà che, quella fascia al braccio, non possa poi tenersela stretta diventando ufficialmente il capitano del Milan, in attesa del ritorno in campo di Calabria.

Chi è il nuovo capitano del Milan: anticipata la scelta sull’Udinese

I rossoneri torneranno in campo la prossima settimana e sarà in campo un altro giocatore ad indossare la fascia da capitano. Secondo quanto rivela la stessa fonte, la fascia di capitano finirebbe sul braccio di Matteo Gabbia in Milan-Udinese. Sacrifici ripagati, per quanto fatto in campo da quando l’ex difensore del Villarreal è tornato dal prestito per giocarsi una chance con i rossoneri, ritrovandosi poi da leader della difesa, in questo momento di difficoltà che sta vivendo il club rossonero con Tomori non al meglio e Pavlovic che ancora non convince.

Capitano permanente? Le ipotesi con Fonseca

Che abbia avuto screzi con Theo Hernandez e Leao non è un mistero, coloro che senza Calabria hanno indossato la fascia da capitano, rischiano di vedersela sfilare via da Gabbia, che sta ben figurando da quando è tornato in rossonero. Dopo il gol anche nel derby, Matteo Gabbia con merito potrebbe ritrovarsi la fascia al braccio, a partire da Milan-Udinese. Da capire se poi se la terrà stretta o se dovrà riconsegnarla a Theo Hernandez, quando rientrerà dalla squalifica.