Nuovo stadio Milan, incontro con Sala e colpo di scena: arriva la decisione del club

Importanti novità in casa Milan. Arrivano notizie riguardano la questione stadio e le società hanno parlato con l’amministrazione comunale.

Poche ore e il Milan tornerà nuovamente in campo, il club rossonero affronterà il Club Brugge in uno stadio che si preannuncia gremito. D’altronde non è una novità che lo stadio milanese – sia per Inter che per Milan – sia praticamente sempre pieno e nonostante l’aumento dei prezzi c’è grande entusiasmo attorno alle due formazioni della città di Milano.

Da anni le nuove società di Inter e Milan lavorano per la questione stadio, ma al momento senza veri e propri risultati. Sia nella gestione Zhang che in quella Oaktree ci sono stati incontri, purtroppo quasi sempre vani e stessa situazione anche per il Milan con le società che hanno espresso il proprio malcontento per questa situazione di stallo. Nelle ultime ore c’è stato un incontro a Milano tra il sindaco Sala e una delegazione di Inter e Milan.

Le due proprietà americane, composte da Oaktree e RedBird, hanno espresso la propria intenzione al Comune di voler realizzare il nuovo stadio nell’area delineata intorno a San Siro. C’è grande soddisfazione tra le parti ed è stata presentata questa opzione di nuovo stadio nell’area circostante di San Siro, si attende tra le altre cose anche la perizia dell’Agenzia dell’entrate sulla valutazione e i costi di questo importante progetto.

Nuovo stadio Milan, interviene anche Abodi sulla vicenda

Ai microfoni di Lapresse il Ministro per lo sport e dei Giovani Andrea Abodi è intervenuto su questa situazione e ha dato importanti dichiarazioni riguardo questa situazione: “Siamo tutti molto soddisfatti, è un punto di svolta che sarà utile anche oltre Milano. La collaborazione pubblico-privata e tra le istituzioni produce quasi sempre ottimi risultati e soprattutto questa cosa è nell’interesse di tutti”.

Sono ormai avanti che va avanti questa situazione e nell’aria c’è una sorta di scetticismo generale da parte dei tifosi, ma secondo quanto riporta Sportmediaset filtra ottimismo e ci sono buone sensazioni dopo quest’incontro. Milan e Inter hanno tutta l’intenzione di creare il nuovo stadio e ora sembra esserci questa nuova opportunità.