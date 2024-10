Nuovo stadio, Scaroni spiazza tutti: l’annuncio è inequivocabile

Paolo Scaroni è tornato a parlare del suo Milan in occasione del Festival dello Sport: il presidente rossonero è stato chiaro e incisivo.

Sono giorni di attenta riflessione questi per il Milan di Paulo Fonseca. Dopo il brutto ko incassato nell’ultimo turno di Serie A contro la Fiorentina, la squadra rossonera sta sfruttando questo periodo di sosta per meditare sugli errori commessi. Il Diavolo proverà a rialzare la testa e a riprendere con decisione la propria marcia in Serie A in occasione del prossimo impegno di campionato, in programma sabato 19 ottobre allo stadio San Siro contro l’Udinese.

Paulo Fonseca sta lavorando su alcuni aspetti tattici che non hanno funzionato a Firenze, in attesa del rientro dei big rossoneri dai rispettivi impegni con le nazionali. Nel frattempo, Paolo Scaroni è tornato a rilasciare alcune dichiarazioni sul Milan, in occasione del Festival dello Sport. Il presidente ha parlato della storia recente del club rossonero, ma anche della questione bilancio e del tanto discusso progetto legato al nuovo stadio.

Scaroni spiazza tutti sul tema stadio

Paolo Scaroni ha utilizzato parole inequivocabili, cogliendo di sorpresa molti: “Io sono presidente del Milan da 6 anni. Quando sono entrato fatturavamo meno di 200 milioni, ora se ne fatturano più di 450. L’aspetto economico è solo un pezzo del successo, se non vinciamo le partite ma fatturiamo non andiamo da nessuna parte. Tra l’altro il successo economico e anche frutto del successo sportivo, le due cose vanno strettamente insieme. Questo tema della sostenibilità economica l’ho sollevato io nel 2016 e 2017”.

Scaroni ribadisce: “Fino a qualche tempo fa c’erano presidenti come Berlusconi e Moratti che a fine stagione mettevano milioni nel club per sistemare i problemi finanziari. Ora la situazione è diversa e la sostenibilità è fondamentale. Ormai è un elemento chiave per le aziende del calcio. Se mi guardo indietro penso di essere stato un precursore anche per gli stadi”.

Sul tema stadio: “Anni fa sono stato uno dei primi a dire che San Siro è vecchio e ho proposto di abbatterlo per costruire uno nuovo. Mi dicevano: ‘Ma tu sei pazzo, vuoi buttare giù la Scala del Calcio?’. E io rispondevo: ‘Ma quale Scala del Calcio? È un vecchio manufatto’. È stato buttato giù Wembley, che era ancora più iconico di San Siro. I club hanno bisogno di stadi moderni, noi siamo indietro di molti anni rispetto all’estero. L’ipotesi che stiamo valutando è la prima, cioè costruire un nuovo stadio al fianco di San Siro. Anche stamattina ho sentito il sindaco di Milano. Poi noi come Milan teniamo viva anche l’ipotesi San Donato, per questo progetto abbiamo già speso 40 milioni di euro”.