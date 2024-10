Occhio Milan, ritorno di fiamma per il bomber: l’affare ora è possibile

In casa Milan si pensa al presente ma anche al futuro. Un giocatore potrebbe tornare di moda per l’attacco rossonero in vista della prossima stagione.

La stagione del Milan ha vissuto finora importanti alti e bassi. Il club rossonero è andato bene per certi versi e male per altri, mostrando un andamento piuttosto altalenante. Una situazione preoccupante se parliamo di un club il cui obiettivo è far bene sia in campionato che in Champions League con magari migliorare i risultati dello scorso anno.

Uno dei problemi principali finora in questa fase della stagione è la questione attaccanti. Con Leao in astinenza è il solo Pulisic a incidere in attacco mentre pesa in casa rossonera la difficoltà dei bomber. Sia Alvaro Morata che Tammy Abraham non sembrano dei top scorer e questo preoccupa sia tifosi che società, la speranza è che le cose possano presto migliorare.

Il club rossonero ha cercato Joshua Zirkzee per tutta l’estate ma alla fine l’affare non è andato in porto, è arrivato Morata ma serve qualcosa in attacco e forse il Milan potrebbe tornare su una vecchia conoscenza nelle prossime settimane. A sottolinearlo è stato il giornalista sportivo Nicolò Schira.

Mercato Milan, l’affare può concretizzarsi

Prima di Zirkzee il Milan ha seguito per diverse settimane l’attaccante Samu Omorodion, centravanti di peso e nome molto interessante per il futuro. Il giocatore era di proprietà dell’Atletico Madrid, piaceva molto anche a Juventus e Milan ma alla fine ad acquistarlo è stato il Porto che ha speso una cifra ingente e ha permesso alla formazione di Simeone di garantirsi un’interessante percentuale di rivendita.

Le cose però stavolta sono ben diverse, il Milan secondo quanto riportano alcune indiscrezioni potrebbe tornare a pressare il giocatore, e a fine stagione Omorodion potrebbe rappresentare un nome molto interessante per l’attacco. D’altronde Abraham e Jovic sono in uscita e lo stesso Morata è piuttosto avanti con l’età, il Milan valuta il da farsi e oltre a Camarda come nome già in rosa valuta alcune possibilità. Omorodion è una di queste e nelle prossime settimane potrebbero riaccendersi i contatti.

In questa stagione Omorodion ha iniziato alla grande tra le fila del Porto. Il bomber classe 2004 ha attualmente 8 reti in 8 presenze stagionali e c’è la sensazione che questa potrebbe essere la stagione della sua consacrazione. Il prezzo ovviamente sta salendo ma il Milan monitora e a fine stagione potrebbe presentare un’offerta per acquistare il giocatore. I tifosi ovviamente gradiscono, la punta è di quelle con un potenziale enorme.