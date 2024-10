“Pare un micetto”, tremendo attacco al giocatore del Milan

Il Milan perde a San Siro contro il Napoli di Antonio Conte e il giocatore rossonero viene sommerso dalle critiche: duro attacco della stampa.

Le premesse alla vigilia non erano di certo le migliori ma dal Milan ci si sarebbe aspettato qualcosa di più. Le assenze pesanti di Theo Hernandez, Reijnders, Abraham e Gabbia, oltre alla presenza a mezzo servizio di Pulisic, non hanno aiutato Paulo Fonseca, che nonostante la sconfitta non sfigura contro la capolista.

Il Napoli di Antonio Conte contiene benissimo le iniziative rossonere, azzannando il Diavolo al minimo errore come in occasione del gol del vantaggio segnato da Lukaku. Errore che ha un nome e un cognome, quello di Strahinja Pavlovic, spazzato via dal belga nel duello spalla a spalla che ha aperto la strada alla rete dell’uno a zero. Ennesima serata deludente per il serbo, con la stampa che non perdona il macroscopico errore dopo pochi minuti.

Milan, Pavlovic da incubo contro il Napoli: impietoso sul gol di Lukaku

Continua il periodo difficile per Strahinja Pavlovic. Arrivato dalla galassia Red Bull in estate, il serbo era ritenuto l’elemento perfetto per completare il reparto difensivo, sia per futuribilità che per caratteristiche. Fisico, grinta e cattiveria quello che avrebbe dovuto portare in rossonero, caratteristiche non pervenute nella gara di ieri sera contro il Napoli e non solo. Spesso irruente e ancora poco inserito nei tatticismi della Serie A, anche ieri sera regala una prova a dir poco deludente, cadendo nello spalla a spalla contro Lukaku in occasione del vantaggio del Napoli.

Il commento più duro verso Pavlovic è sicuramente quello di Tuttosport, che, oltre ad eleggerlo come peggiore in campo, lo definisce addirittura un micetto nel confronto contro il belga: “Ibra, l’aveva definito “un animale”. Per come stramazza a terra sull’azione del primo gol del Napoli nel tentativo di fermare Lukaku, pare un micetto al confronto di un leone“.

Meno duro il giudizio della Gazzetta dello Sport, che crocifigge il serbo per l’errore in occasione del gol sottolineando però la buona prova nei minuti restanti di partita: “Spazzato via da Lukaku in occasione del vantaggio. Poi si riprende e lotta bene contro Big Rom, ma l’errore iniziale pesa molto nell’andamento della sfida“.

Commento breve ma senza appello, infine, del Corriere dello Sport, che sottolinea i due macroscopici errori del centrale classe 2001 in occasione dell’episodio decisivo: “Sbaglia ad applicare il fuorigioco e si fa sorprendere da Lukaku“. Come per Miagnan, anche per Pavlovic i quotidiani sportivi ci vanno giù pesante: nessuna sufficienza e addirittura un 4.5 in pagella per i colleghi di Tuttosport.