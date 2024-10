Polemica su Di Lorenzo dopo Napoli-Lecce, i tifosi rossoneri contestano: il motivo

Il Napoli vince in casa contro il Lecce grazie alla rete di Di Lorenzo. C’è polemica però sul terzino italiano a fine partita: il motivo.

Il Napoli di Conte conquista l’ottavo risultato utile consecutivo e sale a 22 punti in classifica. La vittoria arriva grazie ad un gol di Giovanni Di Lorenzo su ribattuta dopo un calcio di rigore concesso agli azzurri. Ora il Napoli si accomoda alla prima posizione e aspetta il big match di domani sera. Però a fine partita ecco le polemiche e riguardano proprio il capitano del Napoli Di Lorenzo e c’entra anche il Milan, prossima avversaria dei partenopei in campionato.

Manca un doppio giallo a Di Lorenzo contro il Lecce? I tifosi insorgono

Il Napoli conquista i tre punti al termine del match contro il Lecce. Di Lorenzo salva il punteggio ma a fine partita c’è polemica ed è lui al centro di quest’ultima.

Al minuto 51 difatti, prima della rete dell’1-0, Di Lorenzo viene ammonito per fallo di gioco. Ecco però che nei minuti finali il terzino italiano stende Rebic nei pressi dell’area di rigore partenopea ma l’arbitro Tremolada non interviene per sanzionare il capitano con il secondo giallo in quello che era un fallo abbastanza ai limiti del regolamento.

Difatti anche Luca Marelli, ex arbitro ora opinionista per DAZN, ammette che in Napoli-Lecce manca il secondo giallo a Giovanni Di Lorenzo che così avrebbe saltato la prossima gara contro il Milan.