Rafa Leao, arriva il messaggio prima di Bayer Leverkusen-Milan: la sentenza è netta

L’ex calciatore rossonero è stato chiaro ed ha rilasciato dichiarazioni molto importanti riguardo il talento portoghese del Milan Leao.

Il match di Champions League tra Bayer Leverkusen e Milan è cominciato ufficialmente in questi minuti e c’è molta curiosità su come i rossoneri affronteranno una delle squadre più in forma degli ultimi anni in Europa. Il Milan è reduce dalle vittorie contro Inter e Lecce e i tifosi sperano in un tris di successi che sancirebbe la ripresa sia in Italia che in Europa.

Uno degli uomini chiave del Milan è sicuramente il campione rossonero Rafa Leao, talento di qualità tecniche indiscusse ma che nel corso degli anni ha vissuto tanti alti e bassi. Anche in questa stagione il giocatore ha evidenziato alcuni problemi e tanti tifosi hanno criticato l’atteggiamento in campo del giocatore. Ai microfoni di Sky Sport Zvonimir Boban ha parlato di Leao e ha rilasciato dichiarazioni proteggendo il calciatore ma anche con qualche frecciata non da poco nei suoi confronti:

“Leao? Ogni tanto cammina sulle punta e sembra scazzato, ma non è cosi. Deve essere più presente!”. Toni pacati ma che chiariscono al talento portoghese come deve scendere in campo e non deve assolutamente fare come fa in alcune circostanze. Allo stesso tempo Boban ha voluto alleggerire i toni con la stella portoghese.

Leao, Boban avvisa i giocatori

Boban ha commentato le recenti prestazioni di Leao – fin troppo criticato dai tifosi – e ha chiarito: “Rafa è un bravo ragazzo, ma sembra che – mentre tutti sono dentro la gara – lui sia fuori dal match. Va allenato, non ha questo nella propria natura, ma ha potenzialità da fenomeno assoluto”.

Insomma Leao è chiamato ad una svolta e a mostrare a tutti il suo talento, magari già dal match di questa sera dove affronterà talenti del calibro di Wirtz, Grimaldo e Boniface e le fasce del club tedesco sono uno dei punti di forza della formazione di Xabi Alonso. Leao è chiamato a smentire le recenti polemiche e rispondere con decisione sul campo, il calciatore sarà sicuramente uno dei protagonisti per la sfida e c’è molta curiosità per vedere la sua prestazione.