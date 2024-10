Ribaltone Tonali: torna a gennaio, manca solo una cosa

Da più di un anno i tifosi rossoneri sognano il ritorno nel Milan di Sandro Tonali e a gennaio può diventare realtà

Uno dei migliori centrocampisti passati negli ultimi anni al Milan è senza dubbio Sandro Tonali che nell’estate del 2023 è stato ceduto al Newcastle per una cifra enorme: circa 65 milioni di euro. Quel bottino permise al Diavolo di mettere a segno una gigantesca plusvalenza che diede enorme respiro alle casse societarie sebbene anche per il centrocampista classe 2000 quel trasferimento non venne mai accettato del tutto, vista la sua chiara fede per i colori rossoneri che sono sempre stati un motivo di orgoglio per lui.

Il Milan può riprendere Sandro Tonali: affare possibile

Come riportato dal media spagnolo Fichajes.net, il Milan si è inserito nella corsa a Sandro Tonali e già a gennaio potrebbe essere fatto un tentativo per riportare in rossonero il forte centrocampista classe 2000 che ora è tornato anche dalla squalifica. Per l’ex Brescia, dopo la nota vicenda con le scommesse che ha bloccato per una stagione intera la sua carriera, ora è tutto alle spalle ed è tornato a giocare sia con la maglia del Newcastle che con quella della nazionale, con la quale ha fatto molto bene nell’ultima sosta di Serie A.

Il Milan vuole infatti rinforzarsi a centrocampo perché le alternative a due pezzi pregiati come Tijjani Reijnders e Youssouf Fofana sono poche, dopo l’infortunio di Ismael Bennacer. Il mediano algerino ha subito un brutto infortunio muscolare a settembre e i tempi previsti per il suo rientro non sono prima di gennaio. Per il tecnico Paulo Fonseca questa mancanza di altre scelte in mediana sta iniziando a pesare e proprio per questo motivo si vorrebbe fare un investimento di peso a gennaio, ma c’è da superare un ostacolo.

Un ostacolo separa il Milan dal ritorno di Tonali

Un punto di forza a favore del Milan nel caso in cui si andasse a trattare con il Newcastle per il ritorno di Tonali sarebbe naturalmente il gradimento del giocatore che tornerebbe subito a vestire la maglia del Diavolo, squadra che tifa fin da quando era bambino. Tuttavia, c’è da fare giustamente i conti con il club britannico che solo un anno e mezzo fa ha sborsato più di 60 milioni di euro per portare il classe 2000 in Inghilterra.

Se il Milan riuscisse ad incassare una grossa cifra da qualche cessione di un pezzo pregiato oppure se i Magpies aprissero anche all‘opzione di prestito con diritto di riscatto, ecco che la strada per il ritorno di Tonali nella San Siro rossonera si metterebbe in discesa.