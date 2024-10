Milan, Casini spiazza tutti: la gara con il Bologna si recupera a Natale?

Lorenzo Casini, presidente di Lega, è intervenuto dopo la decisione di rinviare il match di domani tra Bologna e Milan: ecco le sue parole.

La partita tra Bologna e Milan è stata ufficialmente rinviata. Il match della nona giornata di campionato non si giocherà sabato 26 ottobre ed è stato spostato a data da destinarsi. Una decisione che ha colto di sorpresa anche il Presidente rossonero Paolo Scaroni, uscito contrariato dagli uffici della Lega Serie A: “La partita è rinviata perché con una decisione a mio avviso incomprensibile il sindaco ha vietato che la gara si giocasse anche a porte chiuse. Non ho capito perché. Di fronte all’ordinanza del sindaco abbassiamo la testa“.

Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, è intervenuto in conferenza stampa dopo l’assemblea odierna, cercando di fare chiarezza sulla decisione di rinviare la gara. Il numero uno della Lega ha inoltre parlato della possibile data di recupero, mettendo tra le opzioni percorribili anche la giornata del 25 dicembre.

Bologna-Milan, Casini sulla data del recupero: “Ci sarebbe il giorno di Natale”

Il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, ha parlato al termine del CdA d’urgenza tenuto contestualmente all’assemblea di oggi, concentrandosi in particolare sul rinvio del match in programma per domani tra Bologna e Milan:

Siamo rimasti sorpresi dall’ordinanza del sindaco: generalmente queste decisioni sono prese dal prefetto; e soprattutto, si è aperto un dialogo perché il presupposto nell’ordinanza è la presenza di 35 mila persone allo stadio. Dal comune non c’è stata disponibilità sulla disputa a porte chiuse: la scelta è diventata se imporre un campo neutro a 24 ore di distanza, imponendolo alle due squadre, oppure se rispettare l’ordinanza di un’autorità riconosciuta dalla legge e rinviare la partita.

Per Casini si tratterebbe di una decisione estrema e in futuro dovranno essere fatte valutazioni più approfondite:

Quello che è certo è che in futuro dovremo essere tutti attenti e valutare ogni possibile alternativa, per noi le porte chiuse potevano essere praticabili: è pur vero che poi la situazione nella regione, e in particolare a Bologna, è stata particolarmente difficile.

Il tema al momento più caldo è sicuramente quella della data in cui il match verrà recuperato. Il fitto calendario non permette di prendere delle decisioni nell’immediato ma spunta la clamorosa ipotesi di giocare nel giorno di Natale:

Al momento, calendario alla mano, il mese in cui sarà possibile recuperare la partita è febbraio. Ci sarebbe il giorno di Natale, come ipotesi, ma stiamo valutando. Spostare Verona-Milan? No, perché si entra in uno spostamento a catena. Come Lega, non possiamo fare molto.

Casini ha infine voluto sottolineare la disponibilità del Milan a giocare la partita a porte chiuse, scelta che per il Bologna avrebbe portato a delle complicazioni: