Ritorno di fiamma per il Milan: il Real l’ha messo in vendita

Novità importanti per il calciomercato del Milan, ritorno di fiamma per un vecchio pallino messo in vendita dal Real Madrid

Una lunga, lunghissima epopea, quella delle sfide europee tra Milan e Real Madrid, con diversi match passati alla storia. Una lista di confronti che si allungherà tra qualche settimana, con l’appuntamento previsto al ‘Santiago Bernabeu’, con i campioni d’Europa a ospitare il Diavolo nella quarta giornata della prima fase. Il 5 novembre ci sarà un incontro cruciale, per mettere alla prova le ambizioni dei rossoneri, che non hanno iniziato bene il loro percorso in Champions League. Anche se pure il Real Madrid ha già incassato un ko con il Lille.

Il filo invisibile tra Milan e Real sta anche negli ottimi rapporti tra le due società, che facendo parte della grande e vecchia nobiltà del calcio europeo riconoscono a vicenda il proprio rango. Negli affari che hanno avuto luogo tra Valdebebas e Milanello negli ultimi anni (protagonisti Theo Hernandez e Brahim Diaz). Ma anche nella presenza di Carlo Ancelotti sulla panchina dei ‘Blancos’.

Proprio dallo storico grande ex potrebbe arrivare un favore assai gradito per il Milan. Che guarda sempre con un certo interesse a quanto si muove dalle parti del Bernabeu e che rimette nel mirino, infatti, un vecchio obiettivo di mercato, pronto a tornare su piazza.

Milan, Ancelotti e il ‘regalo’ Arda Guler per il Diavolo

Torna eleggibile per il Milan il giovane talento Arda Guler, accostato per un certo periodo al Diavolo qualche mese fa. Quando si pensava che il Real potesse darlo via in prestito dopo una prima annata non esaltante.

Finalmente entrato nelle rotazioni, poi, Arda Guler aveva mostrato con diversi gol in serie, nel finale di stagione, di poterci stare nel Real e di potersi giocare le sue carte. Ma ora è tornato un comprimario in questo avvio di annata, anche per via degli arrivi di Mbappe e di Endrick. E le prossime mosse potrebbero portarlo ulteriormente lontano dal Real.

Milan, Arda Guler in rossonero: la doppia ipotesi

Il Real infatti sta pensando al sacrificio di Arda Guler per poter arrivare a Florian Wirtz, che potrebbe essere l’ennesimo talento cristallino a fare sfoggio di sé alla Casa Blanca.

Secondo il quotidiano iberico ‘Sport’, il Real potrebbe sacrificare almeno uno tra Vinicius, Rodrygo e Arda Guler. Per quanto concerne il turco, l’idea sarebbe proporlo al Bayer Leverkusen come parziale contropartita. Se i tedeschi non accettassero, il Real potrebbe cercare di monetizzare dalla cessione di uno dei due brasiliani e lasciare andare in prestito Arda Guler, magari al Milan, un po’ come avvenne per Brahim Diaz.