Sarri al Milan, colpo di scena: ribaltone in casa Milan, ora è possibile

La sconfitta di Firenze riporta gli animi tesi in casa Milan. La panchina dell’allenatore Paulo Fonseca sembrerebbe ora di nuovo a forte rischio.

Eccoci di nuovo: la vittoria nel derby e quella successiva contro il Lecce sembravano aver chiuso ogni polemica ma ora c’è nuova tensione in casa Milan. Le sconfitte contro Bayer Leverkusen e Fiorentina hanno creato grosse difficoltà e l’allenatore rossonero Paulo Fonseca è di nuovo sotto osservazione.

Le parole nel post gara non sono piaciute a tutti, diversi addetti ai lavori hanno criticato il tecnico specialmente per la questioni dei rigori ma Fonseca sembra non avere totalmente il polso e anche la società sembra aver notato queste difficoltà. Da qui a parlare di esonero sembrerebbe presto, ma occhio che i bonus sono finiti e nelle ultime ore è esploso un nuovo rumors.

Secondo quanto riportato dal direttore di Radio Radio Ilario Di Giovambattista il Milan avrebbe bloccato Maurizio Sarri, tecnico al momento fermo. Ecco quanto riferisce il giornalista nell’ultimo tweet: “Il Milan ha bloccato Maurizio Sarri. Il derby ha salvato la panchina di Fonseca ma la sconfitta di Firenze rimette tutto in discussione”, la sentenza del giornalista che chiarisce cosi le difficoltà del tecnico che potrebbe addirittura saltare.

Occhio al calendario, ma c’è ansia in casa Milan

Nelle prossime sfide il Milan affronterà due impegni casalinghi contro Udinese e Club Brugge e tutti – dalla società ai tifosi – attendono una reazione importante o altrimenti sarà davvero dura. La posizione di Fonseca ora è a forte rischio e Sarri – tra i tecnici liberi – è il nome più appetibile, sia per costi sia per idee di gioco del tecnico e della società che prosegue nel voler valorizzare gli uomini a disposizione.

Al momento Fonseca sembra essere sicuro di restare almeno durante la sosta, ma i bonus sono finiti e al rientro il tecnico non può più sbagliare. E lo stesso vale anche per i calciatori con una squadra in evidente difficoltà. Anche Abraham, decisivo nel derby e protagonista di una buona gara contro il Lecce, è tornato ad avere difficoltà e nella sfida di ieri – eccetto per il rigore sbagliato – non si è praticamente mai fatto notare.

Sarri invece non vede l’ora di tornare in panchina, lo ha dichiarato a più riprese e sogna una big di serie A, il Milan sarebbe l’occasione d’oro per il tecnico e la società intanto – a quanto pare – lo avrebbe bloccato. Occhio a clamorosi ribaltoni in casa Milan, scenari che sembravano impensabili potrebbero riproporsi.