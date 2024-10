Sarri al Milan, il messaggio del rossonero è chiaro: “È stato fondamentale”

Arrivano rivelazioni importanti da parte di un calciatore rossonero, che ha parlato anche di Maurizio Sarri.

Il Milan è pronto ad accogliere l’Udinese a San Siro per tornare a vincere dopo questa sosta per le nazionali. La stagione dei rossoneri è ricca di alti e bassi, ma per ritrovare la strada giusta sarà fondamentale la continuità. La sfida contro i friulani dovrà essere un trampolino di lancio dopo i punti persi in campionato contro la Fiorentina e in Champions League contro il Leverkusen di Xabi Alonso.

Paulo Fonseca non è ancora riuscito a dare la sua impronta alla squadra, nonostante la conferma del modulo. Il tecnico portoghese sembra voler proseguire con il 4-2-3-1 con Morata e Tammy Abraham titolari, ma per sostenere i tanti impegni serviranno anche le seconde linee. Il Milan dispone di una rosa importante, ma non tutti riescono a mettere in mostra le proprie qualità. Tra questi c’è sicuramente Ruben Loftus-Cheek, che non è ancora riuscito a trovare la via del gol in questo avvio di stagione. Anzi, il centrocampista inglese ha collezionato sette presenze e in due occasioni è partito dalla panchina.

Milan, Loftus-Cheek racconta l’esperienza con Sarri

Il centrocampista del Milan ha rilasciato alcune dichiarazioni alla redazione di SportMediaset e ha parlato anche di Maurizio Sarri. Prima di tutto, però, ha espresso alcune parole per il momento attuale del Diavolo: “Tutti vogliono vincere tutte le partite e questo, a volte, non è possibile: la cosa più importante è rimanere uniti, allenarsi bene e fare le cose nel modo giusto. Sono convinto che inizieranno ad arrivare risultati migliori perché lavoriamo bene in allenamento e può solo migliorare quello che mettiamo in campo“.

Poi, l’inglese ha ricordato la sua esperienza al Chelsea con Sarri: “Senza dubbio è stato fondamentale nella mia carriera.

È stato al Chelsea quando ero più giovane, mi ha dato l’opportunità di imparare. Sotto la sua guida posso dire di essere migliorato tantissimo come calciatore, è la stagione in cui sono migliorato di più nella mia carriera“, queste le parole di Loftus-Cheek.

Maurizio Sarri è attualmente senza panchina, ma il suo nome è stato accostato a quello di diversi club. Il Milan è sicuramente uno di questi, specie prima dell’annuncio ufficiale di Fonseca. Sarri ha allenato diverse squadre italiane e ha vinto anche uno scudetto con la Juventus, difficile che resti senza squadra ancora per molto. La società rossonera non è intenzionata ad esonerare il portoghese attualmente, ma se dovesse succedere ci sarebbero buone possibilità di vedere l’ex Napoli sulla panchina del Milan.